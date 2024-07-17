تعرف على نسب القبول بالكلية الجوية المصرية وسن الالتحاق عام 2024

كتب زكى القاضى

صـدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عـن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والتى تضم كليات ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى) والكليات العسكرية (الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية ) مـن حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهـرية والشهادات المعادلة وحملة الثانوية الصناعية وما يعادلها وخريجى الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا "محاربين" دفعة أكتوبر 2024 ، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية والذى أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول.

الكلية الجوية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميهـا (العلمى والأدبـى ) ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2024 م عـــــن 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع للقسم العلمى 60 % فأكثر وللقسم الأدبى 65 % فأكثر ، وتكون مدة الدراسة (4) سنوات دراسية (ميلادية ) ، ويمنح الخريج تخصص الطيران للقسم العلمى / الأدبى ( بكالوريـوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية وشـارة الطيران - بكالوريوس الحاسبات والمعلومات فى تخصص نظم معلومات الطيران " القسم العلمى " – بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال فى تخصص إدارة الطيران والمطارات " القسم الأدبى " – شهادة طيار تجارى ورخصة طيار تجارى " معتمدة دولياً ").



ويمنح الخريج تخصص العلوم العسكرية الجوية القسم العلمى ( بكالوريوس العلوم العسكريــة الجوية وشارة العلوم العسكرية الجوية- بكالوريوس الحاسبات والمعلومات فى تخصص نظم معلومات الطيران - شهادة أساسيات مراقبة المطار "معتمدة دوليا " ) .