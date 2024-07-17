اليوم السابع
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نسبة القبول بالكلية البحرية المصرية وشروط الالتحاق عام 2024

الأربعاء، 17 يوليو 2024 01:30 م
نسبة القبول بالكلية البحرية المصرية وشروط الالتحاق عام 2024 القوات البحرية المصرية
كتب زكى القاضى

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صـدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفـاع والإنتـاج الحربى على الإعلان عـن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والتى تضم كليات (حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى) والكليات العسكرية ( الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية ) مـن حملة الثانوية العـامة والثانوية الأزهـرية والشهـادات المعادلة وحملة الثانويـة الصناعية وما يعادلها وخريجى الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا " محاربين " دفعة أكتوبر 2024، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية والذى أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول.

الكلية البحرية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامـة والأزهرية والشهادات العلمية المعادلة من ( القسم العلمى )  ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2024 م عـــــن 21 سنة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 65% فأكثر ، وأن يجيد الطالب السباحة إجادة تامة ، وتكون مدة الدراسة (4) سنوات دراسية ( ميلادية ) ، ويمنح الخريج درجة (بكالوريوس العلوم العسكرية والعلوم البحرية - بكالوريوس العلوم السياسية ) .







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