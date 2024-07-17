الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

كتب زكى القاضي

صـدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفـاع والإنتـاج الحربى على الإعــلان عـن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والتى تضم كليات ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى) والكليات العسكرية ( الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية ) مـن حملة الثانوية العـامة والثانوية الأزهـرية والشهـادات المعادلة وحملة الثانويـة الصناعية وما يعادلها وخريجى الجامعات الحكومية والخــاصة حملة المؤهلات العليا " محاربين " دفعة أكتوبر 2024 ، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق / أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية والذى أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول كالآتى :

أولاً الكلية الحربية :

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميهــا ( العلمــى والأدبــى ) ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2024 م عـــــن 21 سنـــــة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع للقسم العلمى 65% فأكثر وللقسم الأدبى 70% فأكثر ، وتكون مدة الدراسة (4) سنوات دراسية ( ميلادية ) ، ويمنح الخريج درجة ( بكالوريـوس العلـــوم العسكريـــة - بكالــوريوس " الإقتصــــــاد والعلــــوم السياسيـــــة / الحاسبات والمعلومات / إدارة أعمال النقل واللوجيستيات) .

ثانياً الكلية البحرية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات العلمية المعادلة من ( القسم العلمى ) ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2024 م عـــــن 21 سنـــــة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 65% فأكثــر ، وأن يجيد الطالب السباحة إجادة تامة ، وتكون مدة الدراسة (4) سنوات دراسية ( ميلادية ) ، ويمنح الخريج درجة ( بكالوريوس العلوم العسكرية والعلوم البحرية - بكالوريوس العلوم السياسية ) .

ثالثاً الكلية الجوية :

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميهـــا ( العلمـــــى والأدبــــــى ) ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2024 م عـــــن 21 سنـــــة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع للقسم العلمى 60 % فأكثــر وللقسم الأدبى 65 % فأكثر ، وتكون مدة الدراسة (4) سنوات دراسية (ميلادية ) ، ويمنح الخريــج تخصص الطيران للقسم العلمى / الأدبى ( بكالوريـوس الطيـــــران والعلــــــوم العسكريــــة الجويــة وشـارة الطيـــران - بكالوريوس الحاسبات والمعلومات فى تخصص نظم معلومات الطيران " القسم العلمى " – بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال فى تخصص إدارة الطيران والمطارات " القسم الأدبى " – شهادة طيار تجارى ورخصة طيار تجارى " معتمدة دولياً ") ، ويمنـح الخريـج تخصص العلوم العسكرية الجوية القسم العلمى ( بكالوريوس العلوم العسكريــة الجويــــة وشارة العلوم العسكرية الجوية- بكالوريوس الحاسبات والمعلومات فى تخصص نظم معلومات الطيران - شهادة أساسيات مراقبة المطار " معتمدة دوليا " ) .

رابعاً كلية الدفاع الجوى :

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى ( شعبة الرياضيات) فقط ، والحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط أن يكون الطالب قد تحصل على 70 % فأكثــر فى مادتى ( الفيزياء والرياضيات ) ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2024 م عـــــن 21 سنـــــة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 70% فأكثــر ، وتكون مدة الدراسة (4) سنوات دراسية ( ميلادية ) ، ويمنح الخريج [ بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوى - بكالوريوس الهندسة فى أحد تخصصات هندسة (الإتصالات/ الحاسبات / الميكاترونيكس) ] بنظام الساعات المعتمدة .

خامساً الكلية الفنية العسكرية :

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى ( شعبة الرياضيات ) فقط / وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية ( علمى ) والشهادات المعادلة من القسم العلمى ، ألا يزيد السن فى 1/11/ 2024 عـــــن 21 سنـــــة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 75% فأكثــر بشرط حصول الطالب على 75% فأكثــر فى مادتى ( الفيزياء والرياضيات ) ، وتكون مدة الدراسة (5) سنوات دراسية ( ميلادية ) ، ويمنح الخريج بكالوريوس الهندسة( بتخصصاتها ) وشهادة إتمام الدراسة العسكرية .

سادساً كلية الطب بالقوات المسلحة :

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى ( شعبة العلوم ) فقط والحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2024 م عـــــن 21 سنـــــة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 87% فأكثــر ، وتكون مدة الدراسة (5) سنوات دراسية ( ميلادية ) بالإضافة إلى (2) سنة إمتياز ، ويمنح الخريج بكالوريوس الطب والجراحة وشهــادة إتمام الدراسة العسكرية بالإضافة إلى شهادة إتمام فترة الإمتياز وترخيص مزاولة المهنة " بعد إتمام عامى الإمتياز بنجاح " .

سابعاً الكلية العسكرية التكنولوجية :

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية ( القسم العلمى ) ، وتقبل الحاصلين على شهادات الثانوية الصناعية نظام ( ثلاث وخمس سنوات كطلاب منتظمين ) وتكون التخصصات تابعة للأقسام

( الميكانيكية / الكهربية ) ، كما تقبل الحاصلين على شهادة الكلية التكنولوجية المتوسطة التابعة للمجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام فقط / وزارة الإنتاج الحربى وطبقاً للشروط والتخصصات والشعب التى تُقبل بالكلية .

وتقبل الطلبة المقيدين فى دراسات أعلى من الشهادات المذكورة ( كليات الهندسة /

الجامعات التكنولوجية / كليات التعليم الصناعى / المعاهد الفنية الصناعية العليا )

التابعة لوزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات بشرط أن تكون هذه الدراسات تُفيد دراستهم مع ضرورة إستيفاء شرط السن .

وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2024 م عن (21) سنة للطلبة الحاصلين على ثانوية (عامة / أزهرية /صناعية ثلاث سنوات ) ، و (22) سنة للطلبة الحاصلين على الثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات ، والحاصلين على الكلية التكنولوجية المتوسطة المقيدين فى الدراسات الأعلى .

وأن تكون النسبة المئوية للمجموع الثانوية العامــــــــة وما يعادلها 60% فأكثــر ، والثانوية الصناعيــــة 80% فأكثـــر، وتكون مدة الدراسة (4) سنوات دراسية ( ميلادية ) ، ويمنح الخريج درجة البكالوريوس المهنى فى التكنولوجيــا كلٍ فى تخصصه وشهــادة إتمام الدراسة العسكرية .

الشـروط الخاصـة والتخصصات المطلوبة من حملة المؤهلات العليا للعمل كضباط محاربين

أولاً الكلية الحربية :

التخصصات المطلوبة :

تربية رياضية - تجارة - حقوق - زراعة - الإعـــــلام والصحافة - إقتصــاد وعلــوم سياسية - كلية خدمة إجتماعية - لغات " إنجليزى / عبرى/ روسى / فرنسى / صينى " من كليات " آداب - تربية - ألسن - لغات وترجمة " - الآداب " إعـلام - علم نفــس - إجتماع " وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

الشروط الخاصة بالمؤهل :

التقديـر : جيد فأعلى ، وأن لا يزيد السن عند الإلتحاق عن (24) سنة فى 1/11/2024 م ، وأن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعى فى عام 2024 أو 2023 فقط ، وأن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية (2) عام دراسى ( ميلادى ) .

ثانياً : الكلية البحرية

التخصصات المطلوبة :

تخصصات الهندسة : الحاسب / كهرباء قوى / ميكانيكا قوى / الإتصالات والإلكترونيات / ميكاترونيكس / هندسة بحرية ( بناء سفن ) خريجى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فقط / الهندسة التطبيقية تقنية النانو .

الشروط الخاصة بمؤهل تخصصات الهندسة :

التقديـر : مقبول فأعلى ، أن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعى فى عام 2024 أو 2023 فقط ،وألا يزيد السن عند الإلتحاق عن (25 سنة) فى 1/11/2024 م ، وأن تكون مدة الدراسة بالكلية البحرية (2) عام دراسى ( ميلادى ) .

تخصصات المختلط : كلية العلوم تخصص ( فيزياء / حاسبات / كيمياء/ فلك / أرصاد جوية / فضاء / رياضيات / بحار) وكلية الحاسبات والمعلومات .

الشروط الخاصة بالمؤهل ( تخصصات المختلط ):

التقديـر : جيد فأعلى ، وأن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعى فى عام 2024 أو 2023 فقط ، وألا يزيد السن عند الإلتحاق عن (24 سنة) فى 1/11/2024 م ، وتكون مدة الدراسة بالكلية البحرية (2) عام دراسى ( ميلادى ) .

ثالثاً : كلية الدفاع الجوى

التخصصات المطلوبة : تخصصات الهندسة ( الحاسب والنظم / الإتصالات والإلكترونيات / الميكاترونيكس ) .

الشروط الخاصة بالمؤهل :

التقدير : مقبول فأعلى ، وأن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعى فى عام 2024 أو 2023 فقط ، وألا يزيد السن عند الإلتحاق عن (25 سنة) فى 1/11/2024 م، وتكون مدة الدراسة بكلية الدفاع الجوى (2) عام دراسى ( ميلادى ) .

إجراءات التقديم للإلتحاق بالأكاديمية والكليات العسكرية :

يكون بدء تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على (الإنترنت) وهو(www.tansiq.mod.gov.eg) إعتباراً من يوم الخميس الموافق

18/ 07 / 2024 وحتى يوم الأحد الموافق 15/09/ 2024 وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف إلكترونياً , حيث يكون فتح باب التسجيل على الموقع طبقاً للأتى :

الثانوية العامة والدبلومات خريجى عام 2023 م بدءً من يوم 18/7 وحتى 11/8 /2024 , وحملة المؤهلات العليا " المحاربين " بدءً من 18/7 وحتى 15/9/2024 , والثانوية العامة والدبلومات خريجى عام 2024 بدءً من 12/8 وحتى 15/9 /2024 وسيتم فتح باب التسجيل على الموقع بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة بـ (72) ساعة , وسيتم إتاحة التسجيل لطلبة الثانوية العامة ( الدور الثانى ) على موقع التنسيق للكليات والمعاهد العسكرية بعد ظهور نتيجة الدور الثانى ب (72) ساعة .

وسيتم فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة إعتباراً من يوم السبت الموافق 27 / 07 / 2024 م وحتى يوم الخميـــس الموافـــــق 19 /09 /2024 م ، مع مراعاة توقيت السحب للطلبة الحاصلين على الثانوية عام 2023 أو عام 2024 , ويتم إجراء إختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية فى نفس يوم سحب الملف وسيتم تصحيح وإعتماد النتيجة ثم إرسال رسالة نصية للناجحين والراسبين أيضاً .

الشروط العامة للقبول

أن يكون الطالب مِصرى الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية ( عن غير طريق التجنس/ وألا يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيات أخرى) ، وأن يكون الطالب حاصلاً على شهادة ( الثانوية العامة أو ما يعادلها / شهادة الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات / المؤهل الجامعى ) بشرط أن تكون سنة الحصول على المؤهل خلال عام 2024 وعام 2023 ، وأن يكون الطالب مُقيداً بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية فى حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها عام 2023 ، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف ، وأن يكون الطالب حَسن السير والسلوك ، وأن يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية ، وألا يكون الطالب قد إستقال أو فُصل تأديبياً من أى ( كلية - معهد - مدرسة ) عسكرية / مدنية ، وألا يكون الطالب قد أعُفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية ، وألا يقل الطول عن ( 170 سم ) لجميع الكليات العسكرية عدا الكلية الجوية والتى يسمح بها حتى ( 158سم ) كحــد أدنـــى ، وأن يكون الطالب لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العام للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب فى نفس الدفعــة المتقدمــة خلال العام حالة عدم لياقتة الطبية ، وأن يجتاز الطالب بنجاح إختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز إعادة هذا الإختبار فى نفس الدفعة المُتقدمة خلال العام حالة عدم إجتيازه الإختبار، وأن يؤدى الطالب بنجاح إختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من إرتفاع ( 7.5 متر ) / بدون تردد ومن أول مرة فى زمن لا يزيد عن ثلاث ثوان من إصدار الأمر بالقفز، وأن يجتاز الطالب الإختبارات الآتية : ( الإختبارات النفسية المختلفة - إختبار المعلومات العامة -الإختبار التفضيلى " اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلى – الرياضيات – الفيزياء- الكيمياء – الأحياء " طبقاً للكلية المرشح لها - الإختبارات الطبية المتقدمة والتى تشمل " التحاليل التخصصية المتقدمة " - الإختبار الشخصى كشف الهيئة " وفقاً لتقييم لجنة الإختبار ) , ويُحسـب المجمـوع للثانويـة الأزهريـة والشهادات الأجنبية بعد معادلة المجموع .

وأن يتقدم الطالب بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بشروط التقديم مع التأكيد على أن تكون المستندات / البيانات المُدرجة فى أوراق القَبول والتى تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة تواجد الطالب بالكلية ، وأن يكون الطالب حاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة فقط وليس (المعاهد العليا أو الأكاديميات) ، ويلتزم الطالب الحاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف والمُتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعى ، ويُسمح للضباط الإحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة التقدم بنفس الشروط والضوابط ، ويشترط إجادة السباحة كشرط أساسى لإختبارات الكلية البحرية .

بيان المستندات المطلوب تجهيزها ومكان إستخراجها موجودة على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على (الإنترنت) وهو(www.tansiq.mod.gov.eg (ويجب على الطالب وولى أمره السعى لإحضار هذه الأوراق من الآن نظراً لأن إستخراجها يستغرق وقتاً طويلاً يؤدى إلى تأخير إجراءات القبول .