بروتوكول تعاون بين جامعتى السادات والمنوفية لتقديم الخدمات الطبية

المنوفية - محمد فتحى

وقع الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات 3 بروتوكولات تعاون تشمل؛ بروتوكول تعاون لتقديم خدمات طبية لأعضاء هيئة التدريس، وبروتوكول تعاون لتقديم خدمات طبية للطلاب، والثالث لتدريب طلاب جامعة مدينة السادات بمستشفيات جامعة المنوفية.

أشار الدكتور أحمد القاصد إلى أنه قد تم توقيع بروتوكول من البروتوكولات بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك على هامش فعاليات جلسة المجلس الأعلى للجامعات السابقة، وتم اليوم توقيع بروتوكولين، ومناقشة آليات تنفيذ بنود الاتفاقيات، وذلك بحضور نواب رئيس جامعة المنوفية الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح للدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصر عبدالبارى للتعليم والطلاب، والدكتور شريف محمد على نائب رئيس جامعة مدينة السادات لشئون التعليم والطلاب.

أكد القاصد أن جامعة المنوفية من الجامعات العريقة فى الدلتا وهى من الجامعات الرائدة خاصة فى المجال الطبى وبها مستشفيات جامعية متميزة وتمتلك كوادر بشرية وإمكانات فنية وخبراء في هذا المجال، ونظرا لما تمتلكه مستشفيات جامعة المنوفية من إمكانات مادية وبشرية وبحثية رائدة فى مختلف التخصصات الطبية والتطور الملحوظ الذى تشهده المستشفيات الجامعية على كافة المستويات، لذا تم توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين جامعة المنوفية وجامعة مدينة السادات شملت بروتوكولين تعاون لتقديم الخدمات الطبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالمستشفيات الجامعية وتشمل الخدمات (الاستقبال والطوارئ، توقيع الكشف الطبي بالعيادات الخارجية، إجراء التحاليل الطبية والأشعات اللازمة للحالة وغيرها من الفحوصات التشخيصية اللازمة الجراحات المختلفة، الحجز بالأقسام الداخلية إذا استدعت الحالة، والغسيل الكلوي، تلقي علاج الأورام، الأسنان) بالإضافة إلى صرف الأدوية العلاجية، حيث توفر مستشفيات جامعة المنوفية الأطباء المتخصصين في فروع الطب المختلفة بأعلى المستويات العلمية والفنية والخبرة، والعيادات المتخصصة.

كما نص بروتوكول التعاون الثالث بين الجامعتين على تدريب طلاب القطاع الطبى من جامعة مدينة السادات فى كافة المنشآت الطبية التابعة لجامعة المنوفية، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى مستشفيات جامعة المنوفية للمساهمة فى إعداد خريجى جامعة مدينة السادات وفقا لأحدث الأساليب العلمية والتقنية المتميزة فى مجال التدريب والتعليم الطبى المستمر.

شهد مراسم توقيع البروتوكولات من جامعة المنوفية: المستشار عمر تركى المستشار القانونى لرئيس الجامعة، الدكتورة مروى محفوظ مستشار رئيس الجامعة للشئون الصيدلية، سعاد بيومى رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، ومن جامعة مدينة السادات: الدكتور عماد زكريا أمين عام جامعة مدينة السادات، الدكتورة منى النعا وكيل كلية الصيدلة، الدكتور هشام عبد الصادق، الدكتورة غادة نصر، المحاسب أحمد زهران مدير عام التطوير الاستراتيجي، الدكتور محمود عيد مدير الإدارة الطبية.



