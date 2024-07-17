رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة تراكمى التربية الرياضية بنين وبنات دور مايو 2024

المنوفية - محمود شاكر

اعتمد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية نتيجة تراكمى كلية التربية الرياضية دور مايو 2024 فى برامج التدريب الرياضى والإدارة الرياضية وبرنامج الرياضة المدرسية، موجها التهنئة لجميع الطلاب الناجحين.

وأوضح الدكتور نعيم فوزى عميد كلية التربية الرياضية أنه قد حصل 4 طلاب على تقدير امتياز فى شعبة التدريب الرياضى، و525 على جيد جدا، بينما حصل طالبان على تقدير امتياز بشعبة الإدارة التدريسية و 32 جيد جدا، وحصل ه طلاب على جيد جدا فى شعبة الإدارة الرياضية، موجها الشكر لرئيس الجامعة على دعمه الدائم لكافة أنشطة الكلية.

وقدم رئيس الجامعة خالص التمنيات للطلاب بالتوفيق فى مسيرتهم العملية، خاصة وأن كلية التربية الرياضية من الكليات المتميزة بالجامعة والتى تضم برامج تعليمية تواكب متطلبات سوق العمل وتقدم خدمة تعليمية وتدريبية على مستوى عال من الكفاءة والتميز.



