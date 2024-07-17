التنقل بالدراجات أو مشيا على الأقدام يخفض الإصابة بالأمراض العقلية والجسدية

كتبت أمل علام

كشف موقع Medical Express، إنه قد يكون الأشخاص الذين يتنقلون بالدراجات أو يسيرون على الأقدام إلى العمل أو الدراسة أو يعودون منها معرضين لمخاطرأقل من الأمراض العقلية والجسدية مقارنة بمن لا يعتمدون على هذه الخيارات، وفقًا لدراسة كبيرة طويلة الأمد نُشرت في المجلة المفتوحة BMJ Public Health .

وفي حين تم ملاحظة فوائد صحية لكلا النوعين من التنقل النشط، إلا أن الفوائد الصحية الأقوى شوهدت لدى راكبي الدراجات، حيث كان خطر الوفاة من أي سبب أقل بنسبة 47%، كما تظهر النتائج.



ويعتبر السفر النشط أحد أكثر الطرق العملية والمستدامة لزيادة النشاط البدني اليومي، وهناك أدلة متزايدة لصالح الفوائد الصحية المرتبطة به، كما لاحظ الباحثون.



لكنهم أضافوا أن مجموعة الأدلة الحالية تعوقها فترات المراقبة القصيرة، والفئات العمرية الضيقة، والنتائج الصحية المحدودة.



وفي محاولة لتصحيح هذه العيوب، استعان الباحثون ببيانات تمثل المستوى الوطني من الدراسة الطولية الاسكتلندية (SLS)، والتي تستند إلى 5% من سكان اسكتلندا المستمدة من عوائد التعداد السكاني في عام 1991، و2001، و2011.



ركز الباحثون على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و74 عامًا في عام 2001 والذين سافروا للعمل أو الدراسة في المملكة المتحدة. وبعد استبعاد البيانات غير المكتملة، استند التحليل النهائي إلى 82297 شخصًا.

طُلب من المشاركين في التعداد تحديد وسيلة السفر التي استخدموها لأطول جزء من رحلتهم اليومية المعتادة، من حيث المسافة، وتم تعريف السفر النشط على أنه إما المشي أو ركوب الدراجات، وتم تعريف جميع وسائل التنقل الأخرى على أنها "غير نشطة".

تم ربط الاستجابات بدخول المستشفيات الوطنية لجميع الأسباب، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان، وحوادث المرور؛ والوفيات الناجمة عن كل هذه الأمراض؛ والوصفات الطبية لقضايا الصحة العقلية (المهدئات، والأدوية المضادة للقلق، ومضادات الاكتئاب) من عام 2001 إلى عام 2018 شاملاً.

تم أخذ العديد من العوامل المؤثرة المحتملة في الاعتبار، وشملت هذه العوامل العمر والجنس والحالات الصحية السابقة، فضلاً عن العوامل الاجتماعية والاقتصادية والمسافة إلى العمل و الدراسة.

بين عامي 2001 و2018، توفي 4276 مشاركًا (أكثر بقليل من 5% من مجموعة الدراسة )، توفي ما يقرب من نصفهم بسبب السرطان (2023؛ 2.5%). تم إدخال حوالي 52804 (أكثر بقليل من 64%) إلى المستشفى، 9663 (12%) منهم بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، و5939 (أكثر بقليل من 7%) بسبب السرطان، و2668 (أكثر بقليل من 3%) بعد حادث مروري.

وبعد الأخذ في الاعتبار العوامل المؤثرة المحتملة، ارتبط التنقل النشط بانخفاض مخاطر الوفاة والاعتلال العقلي والجسدي مقارنة بالتنقل "غير النشط".

وعلى وجه التحديد، ارتبط التنقل بالدراجة بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 47%، وانخفاض خطر الدخول إلى المستشفى بنسبة 10%، وانخفاض خطر الدخول إلى المستشفى بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 24%.

وارتبط أيضًا بانخفاض خطر وصف دواء لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 30%، وانخفاض خطر الوفاة بسبب السرطان بنسبة 51%، وانخفاض خطر الدخول إلى المستشفى بسبب هذا المرض بنسبة 24%، فضلاً عن انخفاض خطر وصف أدوية لمشاكل الصحة العقلية بنسبة 20%

ارتبط التنقل سيرًا على الأقدام بانخفاض خطر دخول المستشفى لأي سبب بنسبة 11% وانخفاض خطر دخول المستشفى بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 10%، كما ارتبط أيضًا بانخفاض خطر وصف الأدوية لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية وقضايا الصحة العقلية بنسبة 10% و7% على التوالي .