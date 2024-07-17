اختبارات القدرات 2024.. رابط موقع التنسيق للتسجيل وحجز الاختبارات

محمد صبحى

ينشر "اليوم السابع" رابط موقع التنسيق الإلكترونى للتسجيل وحجز اختبارات القدرات حيث يتاح للطلاب التسجيل لاختبارات القدرات من خلال الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application/ ، ومن المقرر أن يتاح التسجيل بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2024.

وكانت اجتمعت اللجنة العليا لـ اختبارات القدرات لوضع اللمسات الأخيرة قبل الانطلاق الرسمي لاختبارات القدرات أمام طلاب الصف الثالث الثانوي، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وذلك بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس اللجنة، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من أعضاء اللجنة من أمانة المجلس الأعلى للجامعات، والخبراء من الجامعات المصرية.

وأكدت اللجنة أن الكليات التي لابد وأن يُجري الطلاب اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها، هي: "كلية الفنون التطبيقية، وكلية الفنون الجميلة، وكلية التربية الموسيقية، وكلية التربية الفنية، وكلية التربية الرياضية".