تنسيق 2024.. تعرف على ﻛﻠﻴﺔ الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان

كتب ـ محمد صبحى

أعلنت جامعة حلوان تفاصيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وبرامجها، موضحة أنه واﻓﻖ اﻟﻤﺠﻠﺲ الاﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ 7 يناير 1995 على إنشاء كلية الحاسبات واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﻮان ﻋﻠﻰ إنشائها فى 18 يوليو 1994، هي بذلك أولى كليات الحاسبات في مصر.

وﺻﺪر اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ 419 من قبل رئيس الجمهورية لإنشاء الكلية ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻔﺮص ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.

وتقوم ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﺎﺳﺒﺎت والذكاء الاصطناعي ﺑﺪور رئيسي ﻓﻰ ﻗﻄﺎع ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺗﺎﺣﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻔﺮص ﻟﻄﻼﺑﻬﺎ وﺧﺮﻳﺠﻴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻘﺪم اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﻓﺮﻳﺪة ﻣﺜﻞ ﺑﺮاﻣﺞ ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ، وﺗﻌﻤﻞ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻬﺎ واﺳﺘﺤﺪاث ﻣﻌﺎﻣﻞ أﺑﺤﺎث ﺟﺪﻳﺪ. ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮص ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﻄﻼب وأﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل دراﺳﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﻮدﺗﻬﻢ ﺑﺨﺒﺮاﺗﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻰ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺜﻴﻼﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻴﺎت.

وتتلخص رؤية الكلية في سعيها إلى التميز العلمي والعملي والبحثي فى مجال الحاسبات والمعلومات محلياً وإقليمياً.

وتعمل الكلية على إعداد خريج متميز قادر على المنافسة فى سوق العمل المحلي والإقليمي فى مجالات الحاسبات والمعلومات مع الإسهام في خدمة المجتمع المحلي وإثراء البحث العلمي.

تضم الكلية العديد من الأقسام العلمية، قسم علوم الحاسب، قسم نظم المعلومات، قسم تكنولوجيا المعلومات، ⁠قسم الذكاء الاصطناعي.

كما تضم عددا من البرامج في مرحلة البكالوريوس ومنها برنامج بكالوريوس علوم الحاسب، برنامج بكالوريوس نظم المعلومات، برنامج بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات، برنامج الذكاء الاصطناعي، برنامج بكالوريوس هندسة البرمجيات (خاص بمصروفات، ⁠برنامج بكالوريوس معلوماتية طبية خاص بمصروفات).

كما تمنح درجة الكلية الماجستير في أحد التخصصات الآتية: برنامج ماجستير علوم الحاسب، برنامج ماجستير نظم المعلومات، برنامج ماجستير تكنولوجيا المعلومات، برنامج ماجستير نظم المعلومات الجغرافية، برنامج ماجستير المعلوماتية الطبية والحيوية، برنامج ماجستير تكنولوجيا معلومات الأعمال.

ويمنح درجة دكتوراه الفلسفة في الحاسبات والمعلومات من خلال برنامج دكتوراه علوم الحاسب، برنامج دكتوراه نظم المعلومات، برنامج دكتوراة تكنولوجيا المعلومات.