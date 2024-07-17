اختبارات القدرات 2024.. فتح التسجيل إلكترونيا بعد انتهاء امتحانات الثانوية

محمد صبحى

أوشك طلاب الثانوية العامة على الانتهاء من امتحانات نهاية العام الدراسى، وبدأ الطلاب فى البحث عن اختبارات القدرات 2024 والكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وموعد اداء الاختبارات.

وانهت اللجنة العليا لاختبارات القدرات برئاسة الدكتور السيد قنديل، الاستعدادات والترتيبات الخاصة بتنظيم اختبارات القدرات بالنسبة لطلاب الثانوية العامة 2024، تمهيدا للالتحاق بالجامعات بتنسيق الجامعات 2024، ومن المقرر أن تعقد اختبارات القدرات بعد الانتهاء من أداء امتحانات الثانوية العامة مباشرة وليس بعد النتيجة ، خاصة وأن نجاح الطالب فى هذه الاختبارات لا يعنى التحاقة بالكلية وإنما كونه مؤهل للالتحاق بها مع الاخذ فى الاعتبار مجموعة فى الثانوية العامة ووفقا للحدود الدنيا التي يضعها مكتب التنسيق.

وكان المجلس الأعلى للجامعات أقر نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية، وما يعادلها من الشهادات العربية، والأجنبية، والشهادات الفنية، والشهادة الثانوية الأزهرية عام 2024 والمتقدمين لتنسيق 2024 للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2024/2025، والتي من أهمها التوصية بإلغاء اختبارات القدرات بكليات التربية النوعية شعب (فنية، موسيقية، المسرح التربوي)، على أن يتم القبول بكليات التربية النوعية بطابع تنسيق واحد، ويتم توزيع الطلاب المرشحين من مكتب التنسيق على كافة أقسام وشعب الكلية داخليًّا عن طريق الكلية مباشرة.