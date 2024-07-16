مركز معلومات المناخ: موجة شديدة الحرارة بداية من غد ولمدة 10 أيام

كتبت أسماء نصار

تتعرض البلاد بداية من غد الأربعاء لـ موجة شديدة الحرارة ولمدة 10 أيام على كافة أنحاء الجمهورية تزامناً مع بداية الأسبوع الثاني من شهر أبيب وذلك نتيجة امتداد منخفض الهند الموسمي وسيطرته تماماً على الأجواء.

وأوضح الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنه من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة الـ 42 شمالاً و45°م جنوباً وتستمر بداية من الأربعاء 17 يوليو ولمدة الـ 10 أيام القادمة على الأقل.

وأضاف أن السبب يرجع إلى امتداد المنخفض القادم من الهند، كما أنه سبب رئيسي خلال هذه الفترة من كل عام لأن تتعرض مصر إلى ارتفاع في درجات الحرارة، إضافة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

وأشار إلى أن المنخفض يلعب دورًا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق آسيا، ويؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في كل من السعودية وبلاد الشام والعراق ومصر.