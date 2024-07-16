اليوم السابع
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مركز المناخ: غدًا بداية موجة شديدة الحرارة تستمر 10 أيام

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 09:00 ص
مركز المناخ: غدًا بداية موجة شديدة الحرارة تستمر 10 أيام درجات الحرارة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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أعلن الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بـ وزارة الزراعة واستصلاح أن هناك بداية لـ موجة شديدة الحرارة على كل أنحاء الجمهورية تزامناً مع بداية الأسبوع الثانى من شهر أبيب نتيجة لامتداد منخفض الهند الموسمي وسيطرته تماماً على الأجواء خلال الـ10 أيام المقبلة.

وأضاف فهيم أنه من المتوقع تعرض البلاد لموجة جديدة من الحرارة العالية تتجاوز الحرارة فيها عتبة الـ42 شمالاً و45°م جنوباً وتستمر بداية من الأربعاء 17 يوليو ولمدة الـ10 أيام المقبلة على الأقل.

وأوضح فهيم أن السبب يرجع إلى امتداد المنخفض القادم من الهند في إحداث موجات حارة قوية في مصر، كما أنه سبب رئيسي خلال هذه الفترة من كل عام لأن تتعرض مصر إلى ارتفاع في درجات الحرارة، إضافة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

وأشار إلى أن المنخفض يلعب دورًا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق آسيا، ويؤدى إلى ارتفاع درجة الحرارة فى كل من السعودية وبلاد الشام والعراق ومصر.







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