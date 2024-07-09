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مركز المناخ: اليوم بداية موجة شديدة الحرارة على مدار أسبوعين

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 01:00 ص
مركز المناخ: اليوم بداية موجة شديدة الحرارة على مدار أسبوعين حالة الطقس - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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تبدأ من اليوم الثلاثاء أول موجة شديدة الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية ولمدة أسبوعين تزامناً مع بداية شهر أبيب "أبو اللهاليب – طيّاب الزبيب" نتيجة لامتداد منخفض الهند الموسمي وسيطرته تماماً على الأجواء خلال 2-3 أسابيع القادمة.

يأتى ذلك بناء على توقعات هيئة الأرصاد الجوية فإنه من المتوقع تعرض البلاد لموجة قياسية من الحرارة العالية تتجاوز الحرارة فيها عتبة الـ 42 – 44°م لمعظم مناطق الجمهورية.

أوضح الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى  أن سبب الموجة شديدة الحرارة هو امتداد المنخفض القادم من الهند في إحداث موجات حارة قوية في مصر، حيث يتسبب في حدوث ضغط جوي منخفض قد تصل خلال هذه الفترة إلى أدنى من 995 ملليبار، كما أنه سبب رئيسي خلال هذه الفترة من كل عام لأن تتعرض مصر إلى ارتفاع في درجات الحرارة، إضافة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

أضاف أن المنخفض يلعب دورًا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق آسيا، ويؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في كل من السعودية وبلاد الشام والعراق ومصر، ويتسبب هذا المنخفض في أن تتجاوز درجات الحرارة في كلا من دول الخليج  "الكويت – قطر – البحرين – الامارات – شمال عمان واليمن وشرق السعودية " والعراق وغرب إيران لـ 50 درجة مئوية خلال هذه الفترة.







وزارة الزراعة

مركز المناخ

ارتفاع الحرارة

ابيب



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