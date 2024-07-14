نصائح عاجلة للمزارعين من مركز المناخ يجب اتباعها قبل ارتفاع الحرارة

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح أن هناك فرصة محدودة للمزارعين من اليوم لإنجاز العمليات الزراعية المؤجلة نتيجة الموجة الحارة التى شهدتها البلاد من الاسبوع الماضى ، مشيرًا الى أن هناك انكسار فى درجات الحرارة على قطاعات شمال الجمهورية " وانخفاض واضح على وسط الدلتا والقاهرة وبني سويف والفيوم والمنيا .

‎أضاف أنه بداية من اليوم الاحد يستمر توغل الكتلة الهوائية منخفضة الحرارة لتهدأ حرارة الاجواء بحوالي 5 درجات على مناطق شمال الدلتا والوجه البحري والقاهرة وحتى سوهاج مع انكسار 3 درجات على جنوب الصعيد .

وفى التقرير التى نتعرف على أهم المعاملات الزراعية الواجب اتباعها.

1- اضافة دفعات الاسمدة الازوتية لكل الزراعات " محاصيل وخضر " حسب المحصول .

2- تكثيف عمليات تحجيم الفاكهة "مانجو - زيتون - برتقال - ليمون - تين - تمور - جوافة صيفي " بمركبات البوتاسيوم والسيتوكينينات منخفضة التركيز .

3- رش المبيدات الجهازية خاصة للآفات اللى هيناسبها التذبذب ده فى الحرارة "دودة الحشد - الحشرات القشرية والبق الدقيقي - دودة براعم الزيتون - ديدان الاوراق والثمار على كل المحاصيل - ذبابة الفاكهة - العنكبوت الاحمر " وكذلك امراض الانثراكنوز والتبقعات وخلافه .

4- اجراء الزراعة المؤجلة للمحاصيل الصيفية والشتل للخضر للعروة الصيفية المتأخرة " طماطم - فلفل - باذنجان " .

5- معالجة زيادة معدلات التنفيل “تساقط الزهر والعقد الحديث “ في الخضر .

6- رش ثمار الفاكهة بعاكسات الحرارة "سليكات الومنيوم - جير مخفف " او اجراء عمليات التكييس في المانجو والرمان حسب المقدرة .

7- معالجة مشاكل اصفرار اوراق الارز والصويا والفول السوداني .

8- معالجة التفاف الاوراق غير الفيروسي في الطماطم والفلفل وغيره .