محافظ كفرالشيخ يناقش شكاوى المواطنين ويكلف بتكثيف الرقابة

كفر الشيخ- محمد سليمان

ناقش اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، 18 شكوى وطلباً في لقاء المواطنين، الذي عقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لها، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، وقيادات المحافظة التنفيذية، وعماد شعلان، المشرف العام علي المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين، وذلك فى إطار إستراتيجية المحافظة للتواصل والتفاعل مع المواطنين، تنفيذاً لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

‏‎وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، منها شكوى المواطن (م.ي.م.ي) بشأن طلب فرصة لإبنيه من ذوى الهمم، وتم استخراج كارت خدمات متكاملة لهم، وشكوى المواطنة (ح.ع.ع) تتعلق بقيام أحد الأشخاص بالبناء على قطعة أرض ملكً لها وتم استصدار قرارات إزالة وتلتمس تنفيذها.

حيث أفادت الوحدة المحلية بسيدي سالم أنه قد تم إصدار قرارات الإزالة وجارى التنسيق لتنفيذها، وفي شكوى أخرى من أهالي قرية أبو تمادة وعنهم المواطن (م.ع.أ.أ) بشأن التماس أهالي القرية توصيل الصرف الصحي للقرية حيث تمت الموافقة على الربط بمحطة صرف ميت علوان ومتبقي مسافة تقدر بحوالي 300 متر لم يتم حفرهم وتركيب خط الصرف لها، وجاء رد الجهة المعنية أنه قد تم إيقاف العمل في هذه المسافة للتأكد أولاً من عما إذا كانت خارج الحيز أو داخله وهي مدرجة ضمن المرحلة الثانية في حياة كريمة، وحول شكوى المواطن (م.ع.م.أ) بشأن تضرره من ورشة حدادة ببلطيم ويطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لها، وأفادت الجهة المعنية باتخاذ الإجراءات بالتنسيق مع شرطة المسطحات والبيئة ببلطيم، وفي شكوى المواطن (أ.م.ع.ع) من ذوى الاحتياجات الخاصة، والذى يطلب كشك حيث أمر محافظ كفرالشيخ، بتوفير باكيه للمواطن بالسوق الحضرى الجديد وغيرها من شكاوى وطلبات المواطنين.

‏‎وبحث محافظ كفرالشيخ، عدداً من هذه الشكاوى مع رؤساء الأجهزة التنفيذية فوراً أثناء اللقاء، وتم إحالة البعض الآخر إلى جهات الإختصاص، مشدداً تكليفاته لرؤساء الأجهزة المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكداً أنه يتابع حل مشاكل المواطنين شخصياً.

‏‎أكد محافظ كفرالشيخ، إننا نسعى من خلال الزيارات واللقاءات الجماهيرية للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين على مستوى مراكز ومدن المحافظة من ناحية، وأيضا حل مشاكل المواطنين من خلال التنسيق بين المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لحل تلك المشكلات التي يعانى منها المواطنين من جهة أخرى، مضيفاً أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين والتواصل معهم، موضحاً أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للنهوض بمستوى الخدمات، وتوفير ما يحتاج إليه المواطنين من خدمات في مجال الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي وخاصة المناطق الريفية، ونهايات الشبكات والطرق والخدمات الأخرى.

‏‎وكان محافظ كفرالشيخ؛ كلف بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم وتحسين المرافق والخدمات لهم، مضيفاً أنه تم تخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على رقم 114 والرقم 0473220792، لتلقي استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين.

‏‎جدير بالذكر: أن محافظ كفرالشيخ، كلف باستقبال شكاوى وطلبات المواطنين ليتم بحثها ووضع الحلول العاجلة لها قبل موعد اللقاء، ويخصص اللقاء لمناقشة أصحاب الشكاوى في وجود الأجهزة المختصة لضمان الشفافية.



الاستماع لمطالب المواطنين



الحضور من المسئولين بللقاء الجماهيري



محافظ كفر الشيخ يعقد القاء الجماهيري