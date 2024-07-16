محافظ كفر الشيخ يطمئن على الأشقاء الفلسطينيين بمستشفى سيدى غازى المركزى

كفر الشيخ- محمد سليمان

‏زار اللواء علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، الأشقاء الفلسطينيين مصابي أحداث غزة، بمستشفى سيدي غازي المركزي، والبالغ عددهم 15 شخصا، وأسرهم، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، وجمال يونس رئيس مدينة سيدى غازى، والدكتور إبراهيم الشناوي، مدير مستشفى سيدي غازي، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، تقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة لهم، وأسرهم، وتلبية كل احتياجاتهم، قائلاً: "أنتم في بلدكم ولا ندخر جهداً في خدمتكم"، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتقديم الخدمات الطبية لأشقائنا الفلسطينيين المصابين الذين يتلقون العلاج داخل مستشفيات محافظات جمهورية مصر العربية، جراء تداعيات الأحداث فى قطاع غزة، تضامنًا مع أشقائنا الفلسطينيين، ودعم مصر الكامل للشعب الفلسطينى.

واطمئن محافظ كفرالشيخ، على حالة المصابين، من خلال الفريق الطبى بمستشفى سيدي غازي المركزي، حول حالتهم الصحية وطبيعة الإصابات التى تعرضوا لها، مؤكدًا على تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة ورعايتهم.

وحرص محافظ كفر الشيخ، علي تقديم الهدايا للأطفال، وتبادل الأحاديث مع أهالى الأطفال وذويهم، متمنيًا لأطفالهم الشفاء العاجل وعودتهم إلى ديارهم بصحة وسلامة، فيما عبر الأطفال الفلسطينيين عن سعادتهم بزيارة محافظ كفرالشيخ، وسط مشاعر الألفة والمحبة بين أشقائهم المصريين.

وقدم المصابين وأسرهم من الأشقاء الفلسطينيين الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعمه الكامل لهم والوقوف بجانبهم وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية لهم وأسرهم، وسعيه المستمر للتخفيف عنهم فى ظل الظروف الراهنة التي يعيشونها جراء الحرب على القطاع، بتسخير كافة الإمكانيات والمتطلبات لضيوفنا من الشقاء الفلسطينيين، والعمل على توفير احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم كافة حتى عودتهم سالمين، والذي يعكس نهج الدولة المصرية وإلتزامها التاريخي فى دعم الشعب الفلسطينى، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهونها وخاصة الأطفال، ووقوفها وتضامنها مع الأشقاء الفلسطينيين.