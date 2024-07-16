محافظ الجيزة يكلف بوضع مخطط شامل لتطوير مصرف الطرفاية فى البدرشين

كتبت - مرام محمد

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بوضع مخطط شامل لتطوير مصرف الطرفاية بنطاق مدينة البدرشين، وذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المدينة والقرى التابعة لها.

ووجه محافظ الجيزة نائب المحافظ ورئيس مركز ومدينة البدرشين ببحث المقترح والذى يشمل تغطية المصرف وتخصيص قطاعات لإقامة عدد من المشروعات لخدمة الأهالى من سكان المدينة والمترددين عليها.

يشمل المخطط إقامة موقف للسيارات لإستيعاب كافة خطوط السرفيس للقضاء على المواقف العشوائية، والتى تتسبب فى حالات التكدس المرورى، إلى جانب ساحات إنتظار سيارات لمنع الوقوف الخاطئ، بالإضافة إلى إقامة منطقة إستثمارية تضم مساحات ترفيهية ومحال تجارية وكافيهات وطرحها على المستثمرين.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يأتى فى إطار خطة المحافظة لتحقيق نقلة حضارية شاملة لمدينة البدرشين لكونها وجهة سياحية هامة لإحتوائها على العديد من المقاصد السياحية، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل للشباب وذوى القدرات الخاصة والتى ستؤدى إلى رفع مستوى معيشة المواطنين من أهالى المدينة والقرى التابعة لها.

وأكد "النجار"، ضرورة مراعاة الجانب الحضارى فى الأعمال وإضفاء اللمسة الجمالية لضمان تحقيق المشروع للأهداف المنتظرة منه من حيث توفير متنفس للمواطنين وصنع منتج سياحى متنوع بمدينة البدرشين.