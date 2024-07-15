محافظ الجيزة: توسعة طريق مصر أسيوط الزراعى لخدمة الكثافات المرورية المتزايدة

كتبت – مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، توسعات طريق مصر أسيوط الزراعى نطاق قرية المرازيق بمركز ومدينة البدرشين.

واطلع محافظ الجيزة على مخطط التوسعة والذى يشمل زيادة عرض الطريق من 8م إلى 11.5م وتنفيذ أعمال الرصف الخرسانى لدعم الطريق واستيعاب الزيادة فى الحركة المرورية المتوقعة به إلى جانب شبكات الإنارة والتشجير.

ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة البدرشين بتكثيف الرقابة لمنع أية تعديات على الطريق ومنع تراكم المخلفات وناتج الأعمال وإلزام قائدى المركبات بالتخطيط المرورى بالتنسيق مع المرور لمنع الازدحام.

وشدد المحافظ على مدير مديرية الطرق بالجيزة بسرعة تركيب اللوحات الإرشادية بطريق الطرفاية، وذلك خلال متابعته لأعمال التطوير الجارية بالطريق.

ومن موقع الموقف المستحدث بطريق الطرفاية البطئ، وجه "النجار" رئيس مركز ومدينة البدرشين بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالموقف لسرعة استغلاله فى ضم سيارات السرفيس لخدمة أهالى غرب وشرق السكة، مؤكدًا أهمية المشروع فى القضاء على المواقف العشوائية والانتظار العشوائى مما يساهم في تيسير حركة المرور وزيادة السيولة المرورية بطريق الطرفاية وكوبرى مركز شرطة البدرشين والطرق والمحاور المحيطة.

وتفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بحوض ومحور المريوطية بداية من الطريق الدائرى وحتى تقاطع المريوطية مع الدائرى الأوسطى بطول 20كم، حيث اطلع المحافظ على مخططات التطوير الجارية والتى تشمل تحديد وتدبيش ضفتى الترعة و توسعة الطريق ليصبح ثلاث حارات بكل اتجاه واستحداث 12 كوبرى للقضاء على الازدحامات بالتقاطعات بمداخل القرى.

وشدد "النجار"، على مسئولي الشركات المنفذة بضرورة الإلتزام بإجراءات السلامة لحفظ أمن المارة والمركبات والمتابعة الدورية على تلك الأعمال لضمان التزام الشركات بها.