محافظ الجيزة: سوق بن حزم يوفر نافذة حضارية لخدمة أهالى البدرشين

كتبت - مرام محمد

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، سعي المحافظة نحو إنشاء أسواق حضارية جديدة متنوعة الأنشطة ومتكاملة الخدمات فى الأحياء والمراكز والمدن لمواجهة الأسواق العشوائية غير المنظمة والحد من مخالفات الباعة الجائلين والتعديات على الأرصفة والطرق العامة.

وأكد المحافظ مراعاة أن تكون مزودة بالمرافق من مياه وكهرباء وإنارة وصرف صحي وعوامل الأمان وسبل الحماية المدنية، سعيًا لإضفاء صورة حضارية والقضاء على الأسواق العشوائية وما تسببه من إعاقة للحركة المرورية.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال تفقده انتظام العمل بـ سوق بن حزم الحضارى الجديد بمركز بمدينة البدرشين، والذى يضم 106 محلات تجارية لعرض وبيع كافة السلع التموينية والاستهلاكية والمنتجات اليدوية والصناعات الحرفية المحلية والخاصة بالأسر المنتجة والشباب لمتابعة عمليات البيع والشراء وموقف توافر السلع ومدى التزام الباعة بالأسعار المعلنة.

وخلال الجولة حرص محافظ الجيزة على الاستماع لآراء المواطنين حول الخدمات المقدمة لهم بالسوق ومدى رضائهم عن السلع والكميات المتوفرة به.



محافظ الجيزة يتفقد سوق بن حزم الحضارى الجديد

واطمأن محافظ الجيزة من التجار على سهولة الإجراءات الخاصة بإدخال وعرض السلع والخدمات الخاصة بهم وناشدهم بضرورة الإلتزام بالتعليمات الخاصة بإدارة السوق والأسعار المعلنة دون مغالاة.

وتابع محافظ الجيزة أعمال الإنشاءات الجارية بمحيط السوق والتي تشمل تمهيد الطرق المحيطة به وتركيب بلاط الإنترلوك بالأرصفة والرامبات الخاصة بذوى القدرات .



محافظ الجيزة يتفقد انتظام العمل بسوق بن حزم الحضارى الجديد





وشدد المهندس عادل النجار على سرعة الانتهاء من شبكات الإطفاء وإجراءات الحماية المدنية ومنع أي معوقات لحركة المارة أمام مخارج الطوارئ وفتحات التهوية.

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة البدرشين بالمتابعة الدورية لمنظومة النظافة بالسوق لمنع تراكم أية مخلفات بمحيطه للحفاظ على المظهر الحضارى وذلك بالتعاون مع إدارة السوق والتجار.