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كامل الوزير: البنك الدولى أقر بأن تطويرنا للطرق وفر 8 مليارات دولار سنويًا

الثلاثاء، 16 يوليو 2024 09:21 م
كامل الوزير: البنك الدولى أقر بأن تطويرنا للطرق وفر 8 مليارات دولار سنويًا الفريق كامل الوزير
كتب أحمد عبد الرحمن

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أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن مصر قفزت في جودة الطرق من المركز 128 إلى المركز الثامن عشر، وتناقص معدل الحوادث في مصر، لافتًا إلى أن الاهتمام بالنقل الجماعي ساهم في خفض استهلاك الوقود، وقال البنك الدولي إن اعتماد مصر على تطوير الطرق والنقل الجماعي وفر لها 8 مليار دولار سنويًا.

وأكد الوزير، خلال لقاء ببرنامج "كلام في السياسة"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة "إكسترا نيوز"، أن البنية الأساسية مهمة لنبني عليها الصناعة والزراعة والسياحة، لافتًا إلى أن السائحين الألمان والروس هم أول من طالبوا عمل القطار السريع بين الغردقة والأقصر.

وتابع وزير النقل: "السائح يريد أن يزور الغردقة ويستمتع بسياحة الغوص والشواطئ والسياحة الثقافية في الأقصر وأسوان وأبو سنبل وكذلك السياحة الدينية، ولهذا كان ربط مصر ببنية أساسية قوية كان أولوية مهمة للحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بداية توليه الرئاسة في عام 2014 في الطرق والسكة الحديد".







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