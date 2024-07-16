عضو بالغرف التجارية لـ"أش أ": بحثنا مع وزيرى الاستثمار والتموين تعزيز التعاون

(أ ش أ)

أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية محمد المصرى، إن لقاء وفد الاتحاد مع حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تم خلاله بحث تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة فى ظل التطورات الاقتصادية الجارية لدعم النمو الاقتصادى.

وأضاف المصري اليوم الثلاثاء، أن اللقاء استعرض جهود الوزارة في جذب الاستثمار ودعمه، موضحًا أن هذه اللقاءات تؤكد التعاون والتواصل المستمر بين الحكومة والمؤسسات الاقتصادية المختلفة للنهوض بمصر على المستوي الاقتصادي.

وأشار المصري إلى أن وفد الاتحاد التقى أيضا شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وبحث معه مزيدًا من التعاون والتكامل الفترة المقبلة في العديد من الملفات أبرزها زيادة ضبط الأسواق والأسعار.

ضم الوفد اتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، وهاني محمود النائب الأول لرئيس الاتحاد، وعمرو أبو العيون النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وأسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وأيمن العشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة.