وزير التموين يبحث مع الغرف التجارية زيادة المعروض من السلع الغذائية بالأسواق

كتب مدحت وهبة

استقبل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وفداً من الاتحاد العام للغرف التجارية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث قام الوفد بتقديم التهنئة للوزير على ثقة القيادة السياسية بتولية حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية كما تم بحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية في العديد من الملفات والتي كان أبرزها ملف ضبط الأسواق والأسعار خلال الفترة القادمة كما شهد اللقاء مناقشة عدد من المحاور من أهمها زيادة المعروض من السلع الغذائية في الأسواق بما يحقق التوازن المطلوب بين العرض والطلب لاستقرار الأسعار بالسوق المحلى.

وتمت مناقشة سبل التعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك في مجال حماية المستهلك وصون حقوقه كما تم الاتفاق على عقد مجموعة من الاجتماعات الأخرى مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لتعزيز أوجه التعاون المشترك بما يضمن ضبط الأسواق والأسعار، وترأس الوفد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، والمهندس هانى محمود النائب الأول لرئيس الاتحاد، وعمرو أبو العيون النائب الثانى لرئيس الاتحاد، والمهندس محمد المصري رئيس الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد والمهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وأيمن العشرى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك بحضور كل من المهندس إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.