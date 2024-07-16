تعرف على مراحل تصنيع الأدوية من مشتقات البلازما

كتبت فاطمة ياسر

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، مشيرا إلى أهمية هذا المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.

ووفقا لتصريحات خاصة لـ اليوم السابع أكدت الدكتورة هالة عدلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة خدمات الدم في المصل واللقاح سابقا، إن مشروع إنشاء مصنع لمشتقات البلازما فى مصر يعتبر من المشروعات المهمة والرئيسية والقومية، حيث يساعدنا في عدم استيراد الأدوية المستخدمة من مشتقات البلازما، وأيضا يوضح مدى أهمية المنتجات والحاجة الدائمة لها، كما أنه له تأثير على البيئة الصحية فى مصر.

وأضافت، أن البلازما يعتبر مشروع تصنيع أدوية من بلازما الدم، ويتم عن طريق مرحلتين، وهما:

المرحلة الأولى للبلازما هي:

إنشاء مراكز لتجميع البلازما، فيقوم خلالها المتبرع بالجلوس علي جهاز مخصص لفصل البلازما بطريقة تكنولوجيا معينة يتم خلاله أخذ البلازما من الدم، وترك كرات الدم الحمراء، ويتم حفظها في درجات ثلاجات مخصصة ولها مواصفات خاصة، تحت درجة حرارة -22.

المرحلة الثانية للبلازما هى:

بعد تجميع كمية نستطيع خلالها تصنيع من خلالها الدخول في صناعة أدوية من البلازما، وهي تعتبر أدوية منقذة للحياة.

ومن الأدوية التي تصنع من مشتقات البلازما :

-البومين وهذا النوع يعالج أمراض الكبد والكلى والحروق.

- حقن "IVIG" وتساعد في علاج المناعة.

- معامل تجلط 8 "FACTOR8" لعلاج مرض الهيموفيليا.

وأضافت هالة عدلي أن مشروع التبرع بالبلازما له أهمية ملحوظة، لافتة إلى الجدوى القومية من تنفيذه، والتي تتمثل فى وضع إطار قابل للتنفيذ لمثل هذا المشروع، لابد من توضيح أن مصر هى الدولة الوحيدة فى المنطقة التى تمتلك جميع المؤهلات اللازمة لتنفيذه.

