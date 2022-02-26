كيف يمكنك زيادة خلايا الدم الحمراء؟.. اعرف الإجابة

كتبت إيناس البنا

تنتشر خلايا الدم الحمراء داخل الأوعية الدموية لتوصيل الأكسجين إلى جميع أنسجة الجسم وأعضائه ونقل ثاني أكسيد الكربون من الخلايا إلى رئتيك، ويعد الأكسجين حيوي لطاقة وبقاء كل خلية في جسمك.

إذا كان لديك عدد قليل من خلايا الدم الحمراء، أو إذا كانت خلايا الدم الحمراء لا تعمل كما ينبغي، فقد يتسبب ذلك في انخفاض الطاقة وقد يضر جسمك.

خلايا الدم الحمراء وفقر الدم



وفاق لموقع " verywellhealth"، فأن فقر الدم هو حالة يكون فيها خلايا الدم الحمراء قليلة العدد أو صغيرة جدًا أو كبيرة جدًا أو غير صحية.

أعراض فقر الدم



يمكن أن تتطور تأثيرات فقر الدم بسرعة أو ببطء ، حسب السبب، فيمكن أن تتراوح أعراض فقر الدم من خفيفة إلى شديدة ، اعتمادًا على مدى فقر الدم وصحتك العامة.

تشمل الأعراض الشائعة لفقر الدم ما يلي:

نقص الطاقة

النعاس

جلد شاحب

الصداع

الدوخة

التهيج

صعوبة في التركيز

عدم انتظام دقات القلب (سرعة دقات القلب)

انخفاض ضغط الدم (انخفاض ضغط الدم)

يمكن أن يسبب فقر الدم الشديد الإغماء وضيق التنفس وفشل القلب وتلف الأعضاء أو فشل الأعضاء.

مغذيات لزيادة عدد خلايا الدم الحمراء



في بعض الأحيان يكون نقص التغذية هو سبب فقر الدم، وفي هذه الحالة، قد تتمكن من استعادة عدد خلايا الدم الحمراء الطبيعي عن طريق استهلاك ما يكفي من العناصر الغذائية التي تفتقر إليها.

فيتامين ب 9 (حمض الفوليك)



يساعد حمض الفوليك جسمك على تكوين خلايا الدم الحمراء، تشمل المصادر الغذائية الخضار الورقية الخضراء (مثل اللفت والسبانخ) والفاصوليا والفول السوداني والكبد والمأكولات البحرية.

الحديد



الحديد عنصر مهم في الهيموجلوبين، وبعض المصادر الغذائية هي اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية والخضروات ذات الأوراق الخضراء والفاصوليا.

فيتامين ب 12



يشارك فيتامين ب 12 في إنتاج خلايا الدم الحمراء، بعض المصادر الغذائية هي لحم البقر والدجاج والسمك والمذكرات والبيض.

النحاس



يساعد النحاس الجسم على إنتاج الهيموجلوبين، تشمل المصادر الغذائية الخضار الورقية الخضراء والمكسرات والفطر واللحوم العضوية والمحار.

فيتامين أ



يساعد فيتامين أ في إنتاج خلايا الدم الحمراء، بعض المصادر الغذائية هي الجزر والبطاطس والأسماك والكبد والخضروات الورقية الخضراء.

فيتامين سي



يساعد فيتامين ج في استقلاب الحديد ، وهو أمر مهم لإنتاج الهيموجلوبين، تشمل بعض المصادر الغذائية الطماطم والحمضيات والفراولة والبروكلي والخضروات ذات الأوراق الخضراء.

فيتامين هـ



يساعد فيتامين هـ في حماية خلايا الدم الحمراء. بعض المصادر الغذائية هي اللوز والصنوبر والأفوكادو والفلفل.

ممارسه الرياضة



بشكل عام ، التمارين تحفز تكون الكريات الحمر(إنتاج خلايا الدم الحمراء). يقوم جسمك عادة بتفكيك خلايا الدم الحمراء بعد حوالي ثلاثة إلى أربعة أشهر ، ويقوم باستمرار بإنتاج خلايا جديدة لتحل محلها.

قد تتسبب التمارين الرياضية أيضًا في تحلل خلايا الدم الحمراء القديمة بحيث يمكن إعادة تدويرها بسرعة أكبر ، لكن خلايا الدم الحمراء الجديدة ستكون قادرة على حمل الأكسجين بشكل أفضل من الخلايا القديمة ، لذا فإن هذه العملية الطبيعية تحسن صحتك بشكل عام. 2