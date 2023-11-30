طرق علاج الحرق البسيط.. وضع معجون الأسنان يضر بالجلد

كتبت مروة محمود الياس

تتعرض الكثير من السيدات للسعات أو الحروق عند أداء مهام المنزل، فماذا عليها أن تفعل إذا تعرضت لحرق بسيط أثناء الطبخ على سبيل المثال؟ أجاب الدكتور محمد سويد استشارى جراحات التجميل والحروق، ورئيس قسم الحروق مستشفى رأس التين العام، بأن التعامل مع اللسعات أو الحروق البسيطة السطحية التى فى الغالب تنتج أثناء إعداد السيدات للطعام، أو استخدام المكواة، فتنتج لسعات بسيطة لكنها تعطى شعورا بالحرقة والألم، وقد تخلف احمرارا وتهيجا بعد الشىء مكان الحرق الخفيف، هذه اللسعات التعامل معها يكون منزليا بسيطا إلا فى الحالات المتفاقمة، أو إذا رأى المريض أنه يعانى مشكلة أكبر من مجرد اللسعة.

وتابع " سويد" حديثه، مؤكدا على أهمية التعامل السريع مع هذه اللسعات البسيطة، حتى لا يسبب إهمالها المضاعفات، مثل تكون أكياس مائية على سطح الجلد، أو التهاب الجلد واحمراره بشكل مفرط وعميق منا قد يترك أثرا على الجلد، مشوها له حتى بعد اكتمال العلاج والتخلص من الحرق بشكل كامل.

وتابع الدكتور محمد موضحا أهمية أن تضع السيدة المتعرضة للحرق البسيط يديها أو المكان الذى تعرض للحرق تحت المياه الجارية، العادية بشدة، فتظل على هذا الوضع مدة العشر دقائق كاملة، ثم تجفيفها برفق بقطعة قطنية، أو منديل ورقى نظيف، ثم وضع كريم مهدئ خاص بالحروق طبي وفقا لاستشارة الطبيب، مع الاهتمام بعدم الهرش فى مكان الحرق أو كثرة العبث به حتى بعد جفافه، وعدم كشطه، وارتداء ملابس قطنيه لتلامسه دون إضرار به.

وتابع استشارى جراحات التجميل والحروق حديثه، محذرا من وضع معجون الاسنان كفكرة مغلوطة شائعة لدى الكثيرين عند التعرض للحرق، مؤكدا على أنها من الممارسات غير السليمة، والتى تخلف علامات وأثرا للحرق البسيط، حتى بعد علاجه والتخلص منه تماما، كما أنها لا تهدئ الألم كما يعتقد، كما أنها قد تسبب تهيجا أكثر للجلد مكان الحرق مما يسبب أضراراً أعمق بالجلد، ويمكن أن تتسبب فى تهيج المنطقة المحيطة باللسعة لتزيد حدتها.