هل يمكن أن يؤدي التهاب الكبد إلى مرض مزمن في الكلى؟

كتبت إيناس البنا

الكبد عضو حيوي يحول الطعام إلى مغذيات ليستخدمها الجسم ويتخلص من السموم، التهاب الكبد الفيروسي هو حالة التهاب الكبد التي تسببها فيروسات مثل التهاب الكبد A و B و C و E ويمكن أن تسبب فشل الكبد الحاد، والذي يمكن أن يحمل مخاطر عالية من حدوث مضاعفات إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب.

هناك ارتباط وثيق بين الفشل الكبدي وأمراض الكلى ، فيما يلى وفقا لموقع " thehealthsite"، نكتشف التهاب الكبد وتأثيره على وظائف الكلى.

كيف يؤثر التهاب الكبد على الكلى

يشارك الكبد في عملية تحويل النفايات النيتروجينية من الطعام إلى منتج أقل سمية يسمى اليوريا ، والذي تتخلص منه الكلى كمخلفات في البول. يمكن أن تسبب إصابة الكبد أمراض الكلى بعدة طرق/ السموم التي تتراكم عندما يتوقف الكبد عن العمل سيكون لها تأثير ضار على وظائف الكلى.

علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي الالتهاب الذي تسببه الفيروسات والاستجابة المناعية المرتبطة بها إلى تلف الكلى لدى الأفراد المعرضين للإصابة.

في بعض حالات عدوى التهاب الكبد B C ، يمكن للفيروسات أن تغزو الكلى مباشرة، مسببة أمراض الكلى، على مدى فترة من الزمن، يمكن أن يؤدي التأثير التراكمي للسموم والالتهابات والاعتداء الفيروسي المباشر إلى مرض الكلى المزمن (CKD) ، وفي الحالات الشديدة ، الفشل الكلوي.

يمكن أن يوفر لك الفحص في الوقت المناسب

أظهرت الدراسات أن ما يصل إلى 10-20٪ من مرضى التهاب الكبد المزمن B و C قد يصابون بأمراض الكلى أثناء مرضهم، يتطور بعض هؤلاء الأفراد إلى المرحلة النهائية من مرض الكلى (الداء الكلوي بمراحله الأخيرة) ، مما يتطلب غسيل الكلى أو زرع الكلى. تؤكد هذه الإحصائيات على الحاجة الماسة للفحص في الوقت المناسب والإدارة الاستباقية لصحة الكلى في مرضى التهاب الكبد.

علاوة على ذلك ، يعد التهاب الكبد خطرًا صحيًا متزايدًا في مرضى غسيل الكلى (علاج الفشل الكلوي) ، إذا كانت المنشأة الطبية التي تقدم غسيل الكلى لا تتبع بعناية الإرشادات الخاصة بالسيطرة على العدوى.

أعراض أمراض الكلى التي يجب البحث عنها



يعد الكشف عن مشاكل الكلى مبكرًا أمرًا حيويًا لمنع الضرر الذي لا يمكن إصلاحه والتقدم نحو الفشل الكلوي، يجب على مرضى التهاب الكبد توخي الحذر بشأن العلامات التحذيرية التالية لأمراض الكلى:

التغييرات في التبول: قد تشير التغييرات غير المبررة في أنماط التبول، مثل زيادة التكرار، أو وجود رغوة أو لون داكن في البول، أو وجود الدم، إلى خلل في وظائف الكلى

التورم: قد تشير الوذمة أو التورم ، خاصة في الساقين والكاحلين وحول العينين، إلى ضعف وظائف الكلى، حيث تكافح الكلى للتخلص من السوائل الزائدة وفضلات الجسم.

التعب والضعف: يمكن أن يؤدي ضعف الكلى إلى فقر الدم، مما يؤدي إلى التعب والضعف وصعوبة التركيز.

ارتفاع ضغط الدم : يمكن أن يكون الارتفاع المستمر في ضغط الدم سببًا ونتيجة لمشاكل الكلى لدى مرضى التهاب الكبد.

اختلالات الكهارل: قد تحدث اختلالات في مستويات البوتاسيوم والكالسيوم والفوسفات بسبب ضعف الكلى، مما يؤدي إلى تقلصات العضلات وآلام العظام واضطراب نظم القلب.

نصائح لمنع مشاكل الكلى لدى مرضى التهاب الكبد



يمكن لمرضى التهاب الكبد اتخاذ خطوات استباقية لحماية صحة الكلى وتقليل مخاطر الإصابة بمضاعفات الكلى .

الفحوصات الطبية المنتظمة:



اخضع لاختبارات وظائف الكلى بانتظام لمراقبة صحة الكلى. يسمح الكشف المبكر عن مشاكل الكلى بالتدخل والإدارة في الوقت المناسب

علاج التهاب الكبد :



اعمل عن كثب مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لإدارة التهاب الكبد من خلال العلاجات المناسبة المضادة للفيروسات وتغيير نمط الحياة. يمكن أن تساعد السيطرة على التهاب الكبد في تقليل التأثير على وظائف الكلى. مع توفر الأدوية الجديدة ، تحسنت نظرة مرضى التهاب الكبد بشكل ملحوظ.

الحفاظ على نظام غذائي صحي:



استهلك نظامًا غذائيًا متوازنًا منخفض الصوديوم والسكريات المكررة والدهون المشبعة. اختر الفواكه الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون لدعم صحة الكلى

حافظ على رطوبتك:



تأكد من الترطيب الكافي ، لأنه يساعد الكلى على التخلص من السموم والفضلات. ومع ذلك ، استشر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول كمية السوائل المناسبة لحالتك

تجنب المواد السامة للكلى:



يمكن لبعض الأدوية والمكملات العشبية ومسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية أن تضر الكلى. استشر طبيبك دائمًا قبل تناول أي أدوية أو مكملات جديدة.

تعتبر حماية صحة الكبد والكلى أمرًا ضروريًا لرفاهية المريض بشكل عام، يجب أن يظل مرضى التهاب الكبد يقظين بشأن وظائف الكلى لديهم، والتعرف على العلامات المبكرة لأمراض الكلى واتخاذ خطوات استباقية لحماية الكلى بمساعدة الخبراء. من خلال التدخل في الوقت المناسب والإدارة المناسبة ، يمكننا التخفيف من مخاطر مضاعفات الكلى، مما يضمن مستقبلًا أفضل وأكثر صحة لمرضى التهاب الكبد.