زيادة الوزن تؤثر على القدرات المعرفية والتركيز والتعلم للشخص

كتبت فاطمة خليل

توصلت دراسة جديدة إلى أن زيادة الوزن لا تؤدي فقط إلى تعريض الشخص لخطر الإصابة بأمراض مثل السمنة أو مرض السكري، ولكنها قد تؤثر أيضًا على قدراته المعرفية، بحسب جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

وأجرى باحثون من جامعة ماكماستر في أونتاريو بكندا، فحوصات على الأشخاص لاكتشاف مستويات الدهون في الجسم واكتشاف إصابات الدماغ المحتملة، كما تم إعطاء المشاركين أيضًا اختبارات معرفية لتحديد القدرة العقلية العامة.

ووجدوا اتجاهًا واضحًا بين الأشخاص الذين يعانون من زيادة الدهون في الجسم واحتمال أكبر للإصابة في الدماغ، وكان أداؤهم أسوأ في الاختبارات.

النتائج لها آثار كبيرة على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ما يجعل نسبة كبيرة من الأمريكيين وفقًا للبيانات الرسمية.

كتب الباحثون: "من الموثق أن زيادة السمنة مرتبطة بالعديد من عوامل الخطر القلبية الوعائية، وبشكل منفصل ، تؤكد الدراسات الوبائية واسعة النطاق أن عوامل الخطر القلبية الوعائية مرتبطة بضعف الإدراك".

قد تؤثر السمنة على الوظيفة الإدراكية من خلال صحة القلب والأوعية الدموية ولكن قد يكون لها أيضًا تأثيرات مستقلة على الوظيفة الإدراكية.

السمنة هي حالة يكون فيها لدى الشخص الكثير من الأنسجة الدهنية في الجسم، وعادة ما يكون ذلك بسبب سوء التغذية والعادات الحياتية.

أجريت الدراسة على مدار ما يقرب من عقد، من 2010 إلى 2018، وتم تجنيد 9200 شخص تتراوح أعمارهم بين 30 و 75 عامًا للمشاركة.

وأعطى الباحثون، الذين نشروا النتائج التي توصلوا إليها يوم الثلاثاء في JAMA Network Open، قياسات دهون الجسم وفحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي لكل من المشاركين.

كما تم فحص حوالي 75% من المشاركين بحثًا عن دهون البطن الزائدة، ووجد الباحثون أن النساء لديهن دهون زائدة أكثر من الرجال ، خاصة في البطن.

ووجدوا أن الأشخاص الذين لديهم الكثير من الدهون الزائدة في الجسم معرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، على الرغم من أن ذلك لم يكن مفاجأة.

لطالما عرف الباحثون أن الدهون الزائدة يمكن أن تضر بصحة القلب وتعرض الشخص لخطر الإصابة بنوبة قلبية.

تم العثور على المشاركين الذين لديهم كميات كبيرة من الدهون الزائدة في الجسم لديهم المزيد من آفات الدماغ أيضًا، والتي تظهر عادةً عندما يعاني الشخص من نوع ما من الحالات التي تدمر الدماغ.

كان أداء الأشخاص الذين لديهم المزيد من الدهون أسوأ أيضًا في الاختبارات التي اختبرت التركيز والتنسيق والقدرة على التعلم ومعالجة المعلومات والمزيد.



