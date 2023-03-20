هل تعاني من آلام الأسنان بعد حشوها؟.. تعرف على الأسباب

كتبت إيناس البنا

يعد حشو الأسنان من أكثر علاجات الأسنان شيوعًا التي يخضع لها الأفراد لإصلاح التجاويف واستعادة الأسنان التالفة، هذا لأنه عندما تُترك دون علاج ، يمكن أن تؤدي التجاويف إلى العديد من المشاكل، بما في ذلك الألم الشديد وعدم الراحة، ولكن هل من الشائع الشعور بألم الأسنان بعد حشو الأسنان؟

ألم بعد حشو الأسنان



وفقا لموقع " OnlyMyHealth "، إنه على الرغم من نجاح حشوات الأسنان بشكل عام ، فقد يعاني بعض الأفراد من آلام الأسنان بعد إجراء الحشو.

أسباب آلام الأسنان بعد الحشو

تمدد مواد الحشو

أحد أسباب آلام الأسنان بعد الحشو هو تمدد مادة الحشو ، سواء كانت زجاجية أيونومر أسمنت (GIC) أو راتينج مركب - يمكن أن تتوسع أو تتقلص مع تغيرات درجة الحرارة، لذلك، إذا أكل الفرد أو شرب شيئًا ساخنًا أو باردًا بعد الحشو، الإجراء، قد تتمدد مادة الحشو أو تتقلص، مما يسبب عدم الراحة أو الألم، وفي معظم الحالات، يكون هذا النوع من الألم مؤقتًا وسيقل أو يهدأ في غضون أيام قليلة من العلاج ".

نقاط عالية على الحشوة

سبب آخر لألم الأسنان بعد الحشو هو النقاط العالية على الحشوة، إذا لم يتم تنعيم أو تلميع مادة الحشو بشكل صحيح بعد العملية، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور نقاط عالية أو حواف خشنة تهيج الأسنان واللثة المحيطة، يمكن أن يسبب هذا التهيج الألم وعدم الراحة والصدمة عند الانسداد الذي قد يستمر لبضعة أيام، في مثل هذه الحالات ، قد يحتاج طبيب الأسنان إلى تعديل الحشوة عن طريق تنعيم أي حواف خشنة.

الحساسية بعد الحشو

قد تشمل الأسباب الأخرى لألم الأسنان بعد الحشو الحساسية التي يمكن أن تحدث عندما يعالج طبيب الأسنان التجويف، ففي بعض الأحيان يتعرض العاج أثناء تصغير الأسنان لمعالجة التجويف، وهو أمر طبيعي تمامًا، تنحسر هذه الحساسية بعد أيام قليلة من الإجراء.

الحشوة المتدلية

يمكن أن يسبب الحشو المتدلي أيضًا ألمًا في الأسنان بعد الحشو، إذا امتدت مادة الحشو إلى ما وراء التجويف، فقد تؤدي إلى تهيج الأسنان واللثة المحيطة ، مما يؤدي إلى الشعور بالألم وعدم الراحة، هذا النوع من الألم مؤقت أيضًا ويمكن لطبيب الأسنان معالجته بسهولة عن طريق تعديل الحشوة.

التقليل من مخاطر آلام الأسنان بعد الحشو



لتقليل مخاطر ألم الأسنان بعد الحشو، من الضروري ممارسة نظافة الفم الجيدة، بما في ذلك التنظيف المنتظم بالفرشاة والخيط، بالإضافة إلى ذلك ، من الضروري تجنب تناول أو شرب الأطعمة والمشروبات الساخنة أو الباردة مباشرة بعد إجراء الملء، يُنصح بالانتظار حتى يزول تأثير المخدر تمامًا قبل تناول أي شيء أو شربه.