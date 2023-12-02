فوائد صحية لتناول فيتامين سي.. منها تعزيز صحة البشرة وجهاز المناعة

كتبت رانيا عامر

من المعروف أن الجسم يحتاج للعديد من الفيتامينات بشكل يومى، خاصة فيتامين سى الذي يلعب دورًا مهمًا في تعزيز إنتاج الكولاجين، كما أنه يتميز بفوائده الصحية المختلفة التى من بينها دعم جهاز المناعة وتحسين صحة الجلد بالإضافة إلى تقليل خطر الإصابة ببعض الفيروسات والأمراض، وسوف يوضح التقرير الآتى تلك الفوائد، وذلك وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.

يساعد في الحفاظ على مرونة الجلد وتقليل التجاعيد، بالإضافة إلى ذلك، تساعد خصائص المغذيات المضادة للأكسدة على حماية البشرة من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة، ولكن هذا ليس كل شيء! إلى جانب دعم صحة الجلد، يُعرف فيتامين C أيضًا بالكثير من الأشياء الأخرى.

فوائد صحية لتناول فيتامين سى: يدعم جهاز المناعة ويمنع الالتهابات إن الحصول على كميات صحية من فيتامين C يمكن أن يساعد أيضًا في الحد من الأمراض، مثل الأنفلونزا أو نزلات البرد. نظرا لخصائصه المضادة للاكسدة، كما أنه يعزز فيتامين C قدرة الجسم على مكافحة الالتهابات ويعمل كمضاد للأكسدة لتقليل الإجهاد التأكسدى، وبالتالي تحسين الاستجابة المناعية الشاملة.

يساهم فى تقليل خطر الإصابة بالسرطان فيتامين C هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل تأثير الجذور الحرة على الخلايا. هذه الجذور الحرة، التي تؤدي إلى الإجهاد التأكسدى، مسؤولة جزئيا عن المساهمة فى خطر الإصابة بالسرطان والأمراض المزمنة الأخرى.

فوائد القلب والأوعية الدموية تساعد خصائص مضادات الأكسدة الموجودة في فيتامين C على تقليل الإجهاد التأكسدى، مما يساعد على إبقاء الشرايين نظيفة، وبالتالى يمنع ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين والسكتة الدماغية، مما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.



لذلك فإن أولئك الذين يعانون من نقص فيتامين C قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو مرض الشريان المحيطى، بالإضافة الى خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

يقلل من خطر الإصابة بأمراض العيون يساهم فيتامين C بخصائصه المضادة للأكسدة على حماية العينين من الأضرار التأكسدية التي تسببها الجذور الحرة، مما قد يقلل من خطر الضمور البقعى المرتبط بالعمر والمشاكل الأخرى المتعلقة بالرؤية، بما في ذلك إعتام عدسة العين.

وجدت دراسة نشرت في مجلة الأكاديمية الأمريكية لطب العيون أن الأنظمة الغذائية الغنية بفيتامين C ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بإعتام عدسة العين بنسبة 20٪ .