محافظ كفر الشيخ يشارك فى اجتماع مجلس المحافظين مؤكدا التواصل المستمر مع المواطنين

كفر الشيخ- محمد سليمان

شارك اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، في أول اجتماع لمجلس المحافظين بعد إعلان التشكيل الحكومي الجديد، والذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكداُ على أهمية التعامل الفوريّ مع بصورة فورية، ليشعر المواطن بأن هناك نقلة حقيقية في تفاعل المسئولين مع مشكلاته وقضاياه، وسيكون هناك تواصل مباشر مع المواطنين.

وأكد أهمية المتابعة اليومية لإجراءات العمل بملف التصالح، مع ضرورة التأكيد على رؤساء المدن بتسريع الإجراءات وتيسيرها على المواطنين، ويتم التعامل بكل حسم مع أية محاولات لتبوير أي مساحة من الأرض، أو تشوين مواد بناء بهدف إقامة مبان مخالفة، ويتم اتخاذ إجراء رادع على الفور، لافتا إلى أهمية الاستفادة مما تصدره منظومة التغيرات المكانية من مخالفات فورية للبناء المخالف، موجها حديثه للمحافظين: مهمتكم إزالة أي مخالفة جديدة على الفور في مهدها.