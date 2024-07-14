محافظ كفر الشيخ: تحويل المخلفات بمصنع بيلا لـ320 طن سماد عضوى يوميا

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، إن مصنع تدوير القمامة بمدينة بيلا، يستوعب القمامة الواردة يوميًا من مدينة وقرى مركز بيلا، قابلة للزيادة بعد تطوير الأداء فى المصنع ورفع كفاءته، ليصبح قادرًا على تحويل أطنان القمامة اليومية إلى 320 طن سماد عضوى «الكمبوست» يوميًا، بما يخدم الظهير الصحراوى، لتحويله إلى رقعة زراعية صالحة للزراعة، وذلك تحت إشراف أيمن غالى، رئيس مركز ومدينة بيلا.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن مصنع تدوير القمامة بمركز بيلا يتم من خلاله التخلص من المخلفات المتراكمة، حيث ساهم في تحقيق معدلات غير مسبوقة فى رفع المخلفات وسرعة إنجاز المشروع.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المصنع يضم خطى إنتاج متكامل لإجراء عملية الفرز وفق أساليب علمية متطورة تكفل الإستفادة من هذه النفايات، وتبلغ سعة الخط الواحد 200 طنًا لاستيعاب ما يزيد عن 400 طنًا من القمامة والمخلفات يوميًا، بجانب خط إنتاج جديد يعمل بطاقة 16 ساعة يوميًا، بالإضافة إلى خط إنتاج غربلة للمخلفات للحصول على سماد عضوى «الكمبوست»، وهو سماد طبيعى غير مضاف إليه أى كيماويات وصالح لجميع الأراضى بمختلف أنواعها وفى كافة الظروف المناخية.

وذكر محافظ كفر الشيخ، أن منظومة إعادة تدوير المخلفات الصلبة بمحافظة كفرالشيخ، تشهد طفرة كبيرة فى إطار الحفاظ على البيئة والتعامل بأحدث وسائل التكنولوجيا مع كافة أنواع المخلفات والاستفادة منها وذلك من خلال منظومة عمل تهدف للارتقاء بالجوانب البيئية بإستخدام أحدث وسائل التخلص الآمنة من النفايات وإعادة استثمارها.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة شهدت توريد معدات جديدة وذلك لدعم منظومة المخلفات الصلبة بكافة مراكز المحافظة وذلك ضمن الخطة الاستثمارية، لرفع جودة وتحسين البيئة بالمحافظة وتوفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطن على أرض المحافظة، بالتزامن مع إنشاء مصانع تدوير القمامة والمخلفات على مساحات شاسعة بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى إنه يجرى إعادة تدوير المخلفات من خلال عدة مراحل، تبدأ بمرحلة فرز المخلفات وتقسيمها إلى مخلفات «بلاستيك - أكياس بلاستيك - أقمشة - وغيرها من المخلفات»، ثم مرورها على سير الفصل، ثم مرحلة تجميع المواد الصلبة ومنه إلي مراحل تجفيف المخلفات وإزالة تأثير الرطوبة من المخلفات، تليها مرحلة الفرم، وتحويل كافة المخلفات إلى سماد عضوى طبيعى، بالإضافة إلى أن طاقة المصنع تستوعب كل المخلفات التى يتم تجميعها يوميًا من المدينة والقرى، كما تم تطوير مصنع تدوير القمامة ببيلا، ورفع كفاءته بالتعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى، بتركيب خط فرز جديد للمخلفات بطاقة استيعابية 20 طنًا في الساعة، مؤكدًا أن عمليات فصل وتدوير المخلفات تتم بشكل منتظم وآمن أولًا بأول، للحد من انبعاث الروائح الكريهة والأدخنة والغازات الناتجة من إحتراق المخلفات، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.