الوجبات الصغيرة.. متى تصبح غير صحية وتسبب زيادة وزنك؟

كتبت مروة محمود الياس

الوجبات الصغيرة، تلك الوجبات المنقذة التي لها فوائد صحية عظيمة، فالجميع ينصح بها، لأنها تساعد على إنجاح أي نظام غذائى، فوفقا لما قاله الدكتور محمد المنيسى استشارى الباطنى قصر العينى فهذه الوجيات الصغيرة تساعد على:

تعزيز الشعور بالشبع لمدة أطول وبالتالي تقليل حدة الزيادة في الوزن

تنجح أي نظام غذائى وتعزز من استمراريته

شريطة أن تكون صحية ولا تحتوى على دهون أو سعرات حرلاارية عالية، وكمياتها صغيرة

تعمل على الإمداد بالطاقة والحيوية والبعد عنه الشعور بالضعف العام أو الشحوب الناتج عن أنظمة الدايت

تعزز حركية المعدة والأمعاء وتقوى وتعزز من عملية الإمتصاص الجيد للطعا

فيما ذكر تقرير نشر في موقع ميديسين هيلث الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، إن هناك بعض الأخطاء التي يمكن أن تحول هذه الوجبات الصحية إلى وجبات ضارة وغير صحية مثل:

عدم القدرة على السيطرة على كمياتها يؤدى إلى فقدان فوائدها

زيادة حدة السعرات الحرارية التي تحتوى عليها، مما يهدد بزيادة الوزن

ادخال بعض الممنوعات أو الطعام الضار لها مثل السكريات، أو الدهون أو الدسم أو المقليات

زيادة عدد تلك الوجبات عن الحد المسموح

العشوائية في اختيار توقيتان الوجبة الصغيرة، فلابد من ضبط مواعيدها

حساب السعرات الحرارية أحد أهم الخطوات التي تجعل هذه الوجبات الصغيرة ناجحة

اهتم أن تكون وجبتك صغيرة جيدة الخيارات الصحية، مليئة بالعناصر الصحية ومتكاملة