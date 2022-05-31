لو بتفكر تحرق دهون البطن ابعد عن السكر الأبيض

كتبت - ميرفت رشاد

إضافة بعض المحليات إلى مشروباتك أو طعامك قد يكون جزءًا طبيعيًا من نظامك الغذائي اليومي، إنها تساعد على تذوق القهوة أقل مرارة وفي بعض الحالات يكون غير ضار، حتى أن هناك بعض المحليات التي يمكن أن تساعد في صحتك ومع ذلك ، في حالات أخرى ، يمكن أن تكون المحليات خطرة على جسمك، تحتاج إلى مراقبة نوع المحليات التي تستخدمها ، لأن بعضها قد يحتوي على مواد كيميائية ضارة أكثر من غيرها هل تحاول مراقبة وزنك؟ من المفيد أيضًا الابتعاد عن بعض المحليات غير الطبيعية، إذا كنت تتطلع إلى تقليل بعض المحليات التي لا تساعد في التخلص من دهون البطن ، فهناك نوعان ، على وجه الخصوص ، يجب عليك الابتعاد عنهما، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

السكر المكرر:

يأتي السكر المكرر ، المعروف أيضًا باسم سكر المائدة ، من قصب السكر أو بنجر السكر ، والتي تتم معالجتها لاستخراج السكر، وفقًا لعيادة كليفلاند ، فإن سكر المائدة غني بالسعرات الحرارية ولا يقدم أي فائدة غذائية ، مما يعني أنك تضيفه فقط إلى نظامك الغذائي لأغراض التذوق.

يشار إلى أن العديد من المشروبات السكرية تحتوي على حوالي 40 جرامًا من السكر المضاف لكل وجبة، وفي الوقت نفسه ، توصي جمعية القلب الأمريكية بالحد من السكر المضاف إلى 25 جرامًا يوميًا للنساء والأطفال فوق سن الثانية، بالنسبة للرجال ، يوصون بالحد من السكر المضاف إلى 36 جرامًا في اليوم، هذه المشروبات التي تحتوي على السكريات المكررة تزيد بالفعل من تناول السكر اليومي الموصى به.

أكدت خبيرة التغذية الأمريكية، آن تايلور، أن كلما زاد تناول السكر غير الضروري ، زادت احتمالية إصابتك بدهون البطن، تزداد مخاطر الإصابة بالسمنة مع وجود دهون البطن ، ومطالبة بالحد من المشروبات المحلاة بالسكر للمساعدة في تقليل مخاطر السمنة.

وفقًا لمركز أندرسون للسرطان بجامعة تكساس ، فإن تناول الكثير من السكر المكرر يمكن أن يقودك أيضًا إلى تجربة طفرات السكر، سيؤدي هذا في النهاية إلى زيادة الوزن ومشاكل أخرى مثل مرض السكري وأمراض القلب.

شراب الذرة عالي الفركتوز:

وقالت خبيرة التغذية الأمريكية، بريتاني دن ، إن شراب الذرة عالي الفركتوز يؤدى إلى إنتاج الدهون والكوليسترول والدهون الثلاثية، تظهر بعض الدراسات أن شراب الذرة عالي الفركتوز يزيد الشهية أكثر من السكر المضاف التقليدي.

وأشارت إلى أن السكر العادي تتم معالجته في الأمعاء ويتحول إلى جلوكوز، يؤدي هذا إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وإفراز الأنسولين ، ثم اللبتين هذا ينقل إلى عقلك الشعور بالامتلاء، ويتم تخطي هذه الخطوات نظرًا لمعالجة شراب الذرة عالي الفركتوز في الكبد لذلك ، لا يتلقى دماغك نفس الرسالة، كما يؤثر شراب الذرة عالي الفركتوز سلبًا على ميكروبيوم الأمعاء ويؤدي إلى تسرب الأمعاء ، هذا بدوره يمكن أن يزيد من مخاطر السمنة والالتهابات ومقاومة الأنسولين .