مثلث بناء العضلات وتقوية الأعصاب الأمثل.. أكلات لا تفوتك

كتبت مروة محمود الياس

بناء العضلات أحد أهم الخطوات التي يحرص عليها الرياضيون وغير الرياضيين، التمارين وحدها ليست كافية لبناء العضلات وتطويرها وتقويتها فالنظام الغذائي أحد أهم الأساسيات الضرورية لبناء العضلات وتقويتها، البروتين أحد أهم المغذيات الرئيسية التي تعمل على دعم صحة العضلات وتقويتها وبنائها بشكل عام كما أنها تقوي الأعصاب وتعزز صحة وبناء الجسم بشكل عام البروتين هو أفضل مكون لأي شخص رياضي أو غير رياضي راغب في تقوية عضلاته وأعصابه، فضلاً عن أن البروتين يعمل على تقليل حدة نقص الطاقة والشعور بالإجهاد والوهن السريع، بحسب موقع "ميديسين هيلث".

البروتين من مصادره الصحية هو الذي يعزز صحة العضلات، وهنا نقدم ثلاث أكلات صحية داعمة للعضلات ومقوية لها ومن بينها:

الجبن بكل أنواعه وخاصة القريش منه فهو غني بالبروتين ويساعد على الشعور بالشبع على أطول فتره ممكنه كما أنه بطيء الهضم ويتم هضمه في وقت أطول، ما يعمل على تمثيل غذائي أمثل واستفاده تامة من العناصر الغذائية.

يحتوي الجبن القريش على حوالي 24 جرام من البروتين وهو مفيد بشدة للرياضيين وغير الرياضيين لبناء العضلات وتقليل فقدانها كما أنه يحتوي على الكثير من الأحماض الامينية كما أنه يحمي ممارس الرياضة من الجوع ويساعده على أداء تمارينه بشكل أفضل.

لا شك أن البيض أحد أهم العناصر الأساسية والمهمة في النظام الغذائي اليومي لمن يريد بناء عضلاته وتقويتها لأنه محفز شديد لبناء العضلات وتعزيزها، كما أنه يعمل على تخليق البروتين العضلي كما أنه غني بالأحماض الامينية الصحية التي تعزز من صحة الأعصاب كما يحتوي على حوالي 6 جرام من البروتين كاملة ويحتوي على الدهون الصحية، وبالتالي البيض وجبة متكاملة صحية يجب إدخالها في النظام الغذائي لمن يرغب في بناء العضلات وتحفيز الأعصاب.

الزبادي اليوناني يستخدمه البعض كنوع من السناك الصحى، إلا أنه أحد أهم العناصر الغذائيه التي يجب عدم إغفالها في النظام الغذائي لمن يرغب في بناء العضلات وتقوية العظام يحتوي على نسب عالية من البروتين حوالي 7 جرامات فضلا عن أنه سهل الهضم معزز للصحة الهضمية وبالتالي تمثيل أمثل للعناصر الغذائية والامتصاص.