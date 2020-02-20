أطعمة سهلة الهضم لو عندك مشاكل فى المعدة.. اعرفها

كتبت فاطمة خليل

يعانى الكثير من الناس من مشاكل في الهضم إما بسبب أمراض في المعدة أو بسبب بعض الأعراض مثل: الغثيان المؤقت، الإسهال، التهاب المعدة والأمعاء، ارتجاع المرئ، انسداد المعدة، التهاب الأمعاء، وقد يكون اختيار الأطعمة المناسبة هو المفتاح لتجنب مشاكل الهضم والشعور بالتحسن، وفقاً لموقع "Health line"، في هذا التقرير نتعرف على أبرز الأطعمة سهلة الهضم.





ما الأطعمة التي يسهل هضمها؟



الأطعمة التي يسهل هضمها تميل إلى أن تكون منخفضة في الألياف، وذلك لأن الألياف - رغم كونها جزءًا صحيًا من النظام الغذائي - هي جزء من الفواكه والخضراوات والحبوب التي لا يهضمها جسمك، نتيجة لذلك، تمر الألياف من خلال الأمعاء الغليظة وقد تتسبب في عدد من المشكلات، من الغازات إلى الانتفاخ والإمساك.

تناول الأطعمة قليلة الألياف يقلل من كمية المواد غير المهضومة وقد يخفف من أعراضك.

الفواكه المعلبة أو المطبوخة



تحتوي الفواكه الكاملة على كميات كبيرة من الألياف، ولكن طهيها يقلل من كمية الطعام بشكل كبير، على سبيل المثال، تحتوي وجبة 148 جرام من الكمثرى الخام مع القشور على 4.6 جرام من الألياف أو 18 % من كمية الألياف اليومية الموصى بها.

تحتوي وجبة 148 جرام من الكمثرى المعلبة على حوالي نصف كمية الألياف عند 2.4 جرام.

وتشمل الخيارات الجيدة في هذه الفئة الغذائية ما يلي:

-الموز الناضج.

-الشمام

- البطيخ

-أفوكادو

-عصير التفاح

الخضراوات المعلبة أو المطبوخة



من الأفضل تناول الخضراوات المطبوخة، فبمجرد طهي الطعام، يكون لديها ألياف أقل، وبالتالى تكون سهلة الهضم.

تشمل الخيارات الجيدة لأنواع الخضروات المعلبة أو المطبوخة ما يلي:

-سبانخ

-يقطين

-البنجر

-فاصوليا خضراء

-جزر

اللحوم المشوية



تميل الأطباق الرئيسية من الدجاج والديك الرومي والسمك إلى الهضم بشكل جيد.،يمكن أيضًا أن تؤثر كيفية تحضير اللحوم على سهولة هضمها. بدلًا من قليها، حاول الشواء أو الشوي أو الخبز.

البقوليات

ربما تكون قد سمعت أن الحبوب الكاملة هي الأكثر صحة للاستهلاك في نظامك الغذائي، لكن إذا كنت تبحث عن حبوب سهلة الهضم ، فستحتاج إلى الالتزام بما يلي:

-الخبز الأبيض أو المكرر

-الخبز العادي

-خبز محمص

-المقرمشات

يمكنك أيضًا العثور على الحبوب الجافة أو المطبوخة ذات الألياف المنخفضة في متجر البقالة. ابحث عن الأنواع التي تحتوي على أقل من 2 جرام من الألياف لكل وجبة.

منتجات الألبان



إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز، فقد تزعج الألبان عملية الهضم أو تسبب الإسهال، ابحث عن المنتجات الخالية من اللاكتوز أو منخفضة اللاكتوز. وبخلاف ذلك ، الألبان منخفضة في الألياف وقد تكون سهلة الهضم لكثير من الناس.