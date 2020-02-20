سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 فبراير 2020 11:40 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

أطعمة سهلة الهضم لو عندك مشاكل فى المعدة.. اعرفها

الخميس، 20 فبراير 2020 11:00 م
أطعمة سهلة الهضم لو عندك مشاكل فى المعدة.. اعرفها الأطعمة
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعانى الكثير من الناس من مشاكل في الهضم إما بسبب أمراض في المعدة أو بسبب بعض الأعراض مثل: الغثيان المؤقت، الإسهال، التهاب المعدة والأمعاء، ارتجاع المرئ، انسداد المعدة، التهاب الأمعاء، وقد يكون اختيار الأطعمة المناسبة هو المفتاح لتجنب مشاكل الهضم والشعور بالتحسن، وفقاً لموقع "Health line"، في هذا التقرير نتعرف على أبرز الأطعمة سهلة الهضم.

1 فوائد زيت الزيتون
 

ما الأطعمة التي يسهل هضمها؟
 

الأطعمة التي يسهل هضمها تميل إلى أن تكون منخفضة في الألياف، وذلك لأن الألياف - رغم كونها جزءًا صحيًا من النظام الغذائي - هي جزء من الفواكه والخضراوات والحبوب التي لا يهضمها جسمك، نتيجة لذلك، تمر الألياف من خلال الأمعاء الغليظة وقد تتسبب في عدد من المشكلات، من الغازات إلى الانتفاخ والإمساك.

تناول الأطعمة قليلة الألياف يقلل من كمية المواد غير المهضومة وقد يخفف من أعراضك.

Lecompte_Easy-to-Digest_310117-724x400

الفواكه المعلبة أو المطبوخة
 

تحتوي الفواكه الكاملة على كميات كبيرة من الألياف، ولكن طهيها يقلل من كمية الطعام بشكل كبير، على سبيل المثال، تحتوي وجبة 148 جرام من الكمثرى الخام مع القشور على 4.6 جرام من الألياف أو 18 % من كمية الألياف اليومية الموصى بها.

 تحتوي وجبة 148 جرام من الكمثرى المعلبة على حوالي نصف كمية الألياف عند 2.4 جرام.

وتشمل الخيارات الجيدة في هذه الفئة الغذائية ما يلي:

-الموز الناضج.

-الشمام

- البطيخ

-أفوكادو

-عصير التفاح

الخضراوات المعلبة أو المطبوخة
 

من الأفضل تناول الخضراوات المطبوخة، فبمجرد طهي الطعام، يكون لديها ألياف أقل، وبالتالى تكون سهلة الهضم.

تشمل الخيارات الجيدة لأنواع الخضروات المعلبة أو المطبوخة ما يلي:

-سبانخ

-يقطين

-البنجر

-فاصوليا خضراء

-جزر

اللحوم المشوية 
 

تميل الأطباق الرئيسية من الدجاج والديك الرومي والسمك إلى الهضم بشكل جيد.،يمكن أيضًا أن تؤثر كيفية تحضير اللحوم على سهولة هضمها. بدلًا من قليها، حاول الشواء أو الشوي أو الخبز.

 

البقوليات

ربما تكون قد سمعت أن الحبوب الكاملة هي الأكثر صحة للاستهلاك في نظامك الغذائي، لكن إذا كنت تبحث عن حبوب سهلة الهضم ، فستحتاج إلى الالتزام بما يلي:

-الخبز الأبيض أو المكرر

-الخبز العادي

-خبز محمص

-المقرمشات

يمكنك أيضًا العثور على الحبوب الجافة أو المطبوخة ذات الألياف المنخفضة في متجر البقالة. ابحث عن الأنواع التي تحتوي على أقل من 2 جرام من الألياف لكل وجبة.

منتجات الألبان
 

إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز، فقد تزعج الألبان عملية الهضم أو تسبب الإسهال، ابحث عن المنتجات الخالية من اللاكتوز أو منخفضة اللاكتوز. وبخلاف ذلك ، الألبان منخفضة في الألياف وقد تكون سهلة الهضم لكثير من الناس.


اكلات سهلة الهضم

اطعمة سهلة الهضم

اكلات سريعة الهضم

اكلات صحية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

33790 ألف مشجع من جماهير الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى

33790 ألف مشجع من جماهير الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى

منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

سفارة مصر بأبو ظبى تدعو مشجعى مباراة السوبر للالتزام بتوجيهات الأمن

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

لندن تتأهب لاستضافة أولمبياد 2020 بدلاً من طوكيو بسبب كورونا

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

وزيرة الصحة: تطعيم 16.7 مليون طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال بالمجان

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

ترامب يهاجم الحزب الديمقراطى: "فساده فاضح وجريمته عالية"

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

مصر للطيران: تشغيل رحلة أسبوعياً إلى الصين اعتبارا من 27 فبراير

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

فيروس كورونا يحصد حياة مخرج صينى وأسرته فى منزلهم بمدينة ووهان

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

"الصحة" توزع خططًا للوقاية من الأمراض المعدية على المدارس

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدينة طامية و4 قرى فى الفيوم 4 أيام

الأحد المقبل.. قطع مياه الشرب عن مدينة طامية و4 قرى فى الفيوم 4 أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة