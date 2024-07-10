5 مشروبات منزلية لحرق دهون البطن.. طريقة إعدادها الصحية

كتبت فاطمة خليل

تعد المشروبات المصنوعة منزليًا من الطرق العديدة للتخلص من دهون البطن الزائدة، ولكن من المهم أيضًا ملاحظة أن التخلص من الدهون الزائدة لا يأتي فقط من خلال المشروبات الصحية، بل وأيضًا من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نمط حياة نشط واختيارات غذائية صحية، إليك بعض المشروبات والتي يمكنك تحضيرها بسهولة في المنزل للتخلص من دهون البطن الزائدة التي تشغل مساحة في جسمك، بحسب موقعpracto

1. الليمونادة

يعد الليمونادة طريقة رائعة لبدء يومك، يساعد شرب الليمونادة على معدة فارغة في الصباح الباكر على تسريع عملية التمثيل الغذائي وإزالة السموم من الجسم، مما يساعد على حرق أي دهون إضافية موجودة في جسمك.

* التحضير: ضع الماء (يفضل أن يكون فاترًا أيضًا) في كوب. اعصر نصف ليمونة في الماء وقلبه واشربه.

2. الشاي الأخضر

يُعرف الشاي الأخضر تقليديًا بقدرته على التخلص من الدهون الزائدة غير المرغوب فيها في الجسم، فهو غني بمضادات الأكسدة ويساعد بشكل كبير في زيادة التمثيل الغذائي والتخلص من دهون البطن. يُعد تناول كوب دافئ من الشاي الأخضر على معدة فارغة أو قبل تناول وجبتك كل يوم طريقة رائعة للتخلص من دهون البطن بسرعة.

• طريقة التحضير: اغلي الماء واسكبيه في كوب، ثم أضيفي إليه أوراق الشاي الأخضر حسب رغبتك، ويمكن تناوله في أكياس أو أوراق شاي أخضر، ويمكن تناوله ساخنًا أو بدرجة حرارة الغرفة.

3. الزنجبيل

يختار العديد من الأشخاص التحول إلى شاي الزنجبيل لأنه يساعد بشكل مثالي في تحسين الجهاز الهضمي ويعزز الاستجابة المضادة للسمنة التي تساعد في تقليل الدهون الزائدة بشكل عام من الجسم. كما ثبت من خلال دراسات تحليلية أن تناول الزنجبيل ساعد بشكل كبير الأشخاص على فقدان دهون البطن بسرعة وبشكل صحي.

* التحضير: قطع شرائح رقيقة من الزنجبيل، ثم ضعها في قدر مع الماء، واتركها حتى تغلي، ثم اسكبها في كوب واستمتع بطعمها اللذيذ يمكنك أيضًا إضافة ملعقة صغيرة من العسل لإضفاء النكهة.

4. خل التفاح

يُعرف خل التفاح على نطاق واسع بأنه مشروب يساعد على إنقاص الوزن/تقليل دهون البطن. والمكون الرئيسي في خل التفاح هو حمض الأسيتيك الذي يستهدف الدهون في الجسم عن طريق تعزيز عملية التمثيل الغذائي في الجسم. ويمكن أيضًا تناول هذا المشروب ممزوجًا بالليمون أو التوت.

* التحضير: احضر مكعبًا من الثلج والماء، واخلط ملعقة كبيرة من خل التفاح مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون. (يمكنك إضافة العسل حسب الرغبة) اخلطي المكونات معًا واستمتع بمشروبك.

5. ماء الكمون:

يحتوي ماء الكمون على كل الخصائص المفيدة، فهو منخفض السعرات الحرارية، وله خصائص إزالة السموم، وينظم مستويات ضغط الدم في الجسم، ويقلل من نسبة الكوليسترول ويؤدي إلى عملية حرق الدهون أسرع وأفضل.

* التحضير: انقع ملعقة كبيرة من الكمون في الماء طوال الليل. وفي الصباح، اغليها لمدة 5 دقائق، ثم صفِّ الكمون واستمتع بمشروبك! ( يمكنك أيضًا تناوله بدون غليه) .

تتمتع مشروبات إنقاص الوزن أو تقليل دهون البطن بفوائد صحية وقدرات إنقاص الوزن، كما أنها طريقة رائعة لتنشيط عملية التمثيل الغذائي في جسمك.

