خل التفاح يخفض الوزن.. احذر مخاطره على المعدة والجلد والحلق

كتبت أمل علام

تشير دراسة جديدة إلى أن تناول خل التفاح، رغم فوائده في خفض الوزن إلا يؤدى إلى العديد من المخاطر على صحتك، فقد ثبت أن شرب خل التفاح يؤدى إلى تآكل مينا الأسنان، كما يحذر الباحثون من شربه إذا كنت تتناول أدوية القلب أو الكلى، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية فقد يُوصف خل التفاح بأنه علاج لجميع الأمراض، بدءًا من فقدان الوزن السهل وحتى التحكم في مستويات السكر في الدم، كما أن المشاهير بما في ذلك كيم كارداشيان وفيكتوريا بيكهام وجنيفر أنيستون يتناولون خل التفاح لخصائصه المفترضة في التخلص من الدهون.

وأضافت الصحيفة، أن تناول الكثير من السوائل الحامضة دون اتخاذ الاحتياطات المناسبة يمكن أن يتسبب في تعفن أسنانك، ويجعلك تشعر بالغثيان، بل ويحتمل أن يؤثر على وظائف الكلى.

يمكن أن يؤدي إلى تآكل المينا

شرب الكثير من خل التفاح يمكن أن يؤدي إلى تعفن أسنانك، و ذلك لأن الخل، هو سائل حمضي للغاية، إن شربه غير مخفف يمكن أن يؤدي إلى تآكل المينا، وهي الطبقة الواقية الصلبة الموجودة على أسنانك، كما تحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا.

وقالت الصحيفة، إنه من المفضل ألا يشرب الناس الخل مباشرة، وبدلاً من ذلك يخلطون ملعقة أو ملعقتين كبيرتين في الماء، أو مشروب آخر، أو يضيفونه إلى صلصة الطعام، لن يؤثر هذا التخفيف على أي من الفوائد الصحية المفترضة ولكنه سيقلل من خطر تآكل مينا الأسنان.

وتحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا من أنه في حالة تلف المينا الموجودة على سطح السن، فقد يسمح ذلك للبلاك والبكتيريا بالوصول إلى المادة اللينة الشبيهة بالعظام تحتها، مما يتسبب في مزيد من التآكل وحتى التجاويف .

كشفت دراسة حالة لفتاة تبلغ من العمر 15 عامًا أن تسوس أسنانها كان سببه شرب 237 مل من خل التفاح غير المخفف يوميًا في محاولة لمساعدتها على إنقاص الوزن .

يمكن أن يضر الحلق والجلد

حموضة الخل لا يمكن أن تضر أسنانك فحسب، بل يمكن أن تلحق الضرر أيضًا بحلقك، أشارت الأبحاث المنشورة عام 2021 في مجلة الرعاية الصحية الأولية إلى أنه على الرغم من أنه من الآمن شرب خل التفاح يوميًا بكميات صغيرة، إلا أن شرب كميات كبيرة ووضعه على الجلد قد يكون خطيرًا.

يعتقد البعض أن استخدام الخل يساعد على توازن الجلد، ويستخدمه بعض الأشخاص أيضًا كعلاج موضعي، لكن باحثين من جامعة أوكلاند أفادوا أن وضعه المباشر على الجلد أدى أيضًا إلى تهيج الجلد وحروق كيميائية.

وجدت مراجعة للسوائل الضارة التي ابتلعها الأطفال عن طريق الخطأ أن حمض الأسيتيك، الموجود في خل التفاح، كان مصدرًا شائعًا لحروق الحلق الحمضية لدى الأطفال .

يمكن أن يسبب الغثيان وعسر الهضم

بالإضافة إلى عواقب وخيمة على صحة الفم، فإن شرب خل التفاح مباشرة يمكن أن يسبب مشاكل إضافية في عملية الهضم، تشمل الآثار الجانبية المحتملة لتناول خل التفاح مباشرة ارتجاع الحمض والغثيان وتأخر الهضم بسبب حموضته العالية وفقًا لدراسة أجراها باحثون في جامعة ميدلسكس عام 2018.

في حين أشارت إحدى الدراسات الخاضعة للرقابة إلى أن الخل قد يقلل من تناول الطعام وبالتالي يمكن أن يساعد منطقيًا في إنقاص الوزن، فقد وجدت أيضًا أن شربه يزيد من عسر الهضم.

ذكرت دراسة أجريت عام 2014 أنه على الرغم من أن الأشخاص الذين تناولوا 25 جرامًا من خل التفاح أبلغوا عن فقدان الشهية، إلا أن هذا يرجع في الغالب إلى شعورهم بالغثيان أكثر.

ينبغي تجنبه إذا كان لديك مشاكل في الكلى والقلب

إذا كنت تعاني من مرض الكلى المزمن، فقد يواجه جسمك أيضًا صعوبة في معالجة الحمض الزائد الناتج عن خل التفاح، قد يتسبب ذلك في تراكم الحمض في الجسم، ومع انخفاض وظائف الكلى تنخفض قدرتها على معالجة الحمض، كما تحذر مؤسسة الكلى الوطنية.

إن ضربات القلب السريعة، والشعور بالتعب الشديد، وفقدان الشهية، والقيء، والحاجة إلى أخذ نفس عميق طويل، كلها أعراض للحمض .

ردود الفعل التحسسية

يجب على أي شخص يعاني من حساسية تجاه التفاح أو البكتين، وهي ألياف موجودة في الفواكه، ألا يتناول خل التفاح .

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية، إن رد الفعل التحسسي يمكن أن يسبب تورم الشفاه والجفون وتشنجات المعدة والطفح الجلدي والشعور بالحكة في الحلق، إذا واجهت أي آثار جانبية غير متوقعة بعد تناول خل التفاح، فيجب عليك طلب العناية الطبية على الفور.