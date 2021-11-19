القرفة والشاى الأخضر يساعدان على التخلص من التوتر والصداع

كتبت مروة هريدى

يُعتبر الشاي أحد أكثر طرق التخلص من الإجهاد فعالية، حيث إن تناول كوب من الشاي العشبي كل صباح ومساء بشكل خاص يمكن أن يكون مريحًا للجميع، خاصة لأولئك الذين قد يعانون من القلق والتوتر، ويرصد تقرير موقع "Healthline" بعض أنواع الشاي التي يمكن أن تفعل المعجزات في مساعدتك على إدارة الإجهاد اليومي.

شاي أسود بالقرفة



أظهرت الدراسات أن رائحة القرفة يمكن أن تريح جسمك وبالتالي تخفف من التوتر، فإضافة القرفة إلى فنجان من الشاي الساخن لن يحسن مذاق الشاي فحسب، بل سيوفر لك أيضًا العديد من الفوائد الصحية بما في ذلك تخفيف التوتر.

الإجهاد هو أحد الأسباب الرئيسية للعديد من المشكلات الصحية بما في ذلك السكتة القلبية والسمنة وارتفاع ضغط الدم، والقرفة غنية بمضادات الأكسدة وتخفف التوتر.



شاى اسود بالقرفة

الشاي الأخضر



الفوائد الصحية للشاي الأخضر لا تعد ولا تحصى ويعلمها الجميع، فهو مفيد لعملية التمثيل الغذائي، ويُعزز فقدان الوزن وتقوية المناعة، كما أن له تأثير فعال ومهدئ للأعصاب.

يحتوى الشاى الأخضر على الثيانين، وهو حمض أميني موجود بشكل أساسي في نبات الشاي والذي يستخدم بشكل متكرر لعلاج القلق والتغلب على التوتر، حتى إن بحثا في إحدى الجامعات في اليابان وجد أن الطلاب الذين تناولوا الشاي الأخضر يعانون من مستويات أقل من التوتر.



شاى اللافندر

شاى اللافندر

تعتبر رائحة اللافندر مُهدئة للقلق والتوتر وتخفيف الصداع، حيث إن للافندر تأثير مهدئ، وهو مصنوع من البراعم المجففة لنبات اللافندر، بما يساعد على استرخاء العضلات ويريح الأعصاب وبالتالي يخفف التوتر والصداع الشديد وآلام العضلات.