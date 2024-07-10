نقيب البترول يتلقى خطابا من نظيره الروسى للتأكيد على أهمية التعاون الثنائى

كتبت آية دعبس

استقبل أحمد السروجى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، رسالة تهنئة من الكساندر كورتشاجن، رئيس نقابة العاملين بالبترول والغاز والبناء بروسيا، لتولية منصب رئيس نقابة البترول في مصر خلفا لـ محمد جبران رئيس النقابة السابق، رئيس اتحاد العمال، بعد توليه حقيبة وزارة العمل وحلف اليمين ضمن الحكومة الجديدة.

وقال الكساندر كورتشاجن رئيس نقابة العاملين بالبترول والغاز والبناء بروسيا في رسالته: نبعث لكم بأطيب تحياتنا ونعبر عن خالص احترامنا لكم، وبالأصالة عن نقابة العاملين بالبترول والغاز والبناء فى روسيا وبالأصالة عنى شخصيا، أعبر لكم عن خالص تهنئتنا على توليكم رئاسة النقابة العامة للعاملين بالبترول.

وأكد الكساندرعلى ثقته في خبرة السروجى المهنية وقدرته وتفانيه والذين سيكونوا مفتاحا لتنظيم الأنشطة الفعالة التي تهدف الى حماية حقوق ومصالح عمال مصر في قطاع البترول، وأضاف: اتمنى لكم النجاح والعمل المثمر والصحة الجيدة وأن تحققوا اهدافكم، كما أأمل في مواصلة التعاون الثنائى والبناء بين نقابتينا، ومزيد من تقوية التضامن الدولي بين البلدين.

وكان قد عقد المجلس التنفيذى لـ النقابة العامة للعاملين بالبترول، اجتماعا، لإجراء انتخابات خاصة باختيار القائم بأعمال رئيس النقابة، خلفا لـ محمد جبران رئيس النقابة السابق، رئيس اتحاد العمال، بعد توليه حقيبة وزارة العمل وحلف اليمين ضمن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وشهد الاجتماع اختيار احمد السروجى بالاجماع رئيسا للنقابة العامة للعاملين بقطاع البترول، وحصلت عايدة محي الدين، نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، رئيس سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، علي منصب الأمين العام لنقابة البترول، من خلال الانتخابات الداخلية بالاجتماع.