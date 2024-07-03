اليوم السابع
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نقابة البترول: اختيار أحد كوادر العمل النقابى لوزارة العمل يصب فى صالح قضايا العمال

الأربعاء، 03 يوليو 2024 03:09 م
نقابة البترول: اختيار أحد كوادر العمل النقابى لوزارة العمل يصب فى صالح قضايا العمال محمد جبران - وزير العمل
كتبت آية دعبس

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قدم أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة العامة للعاملين بالبترول، التهنئة لـ محمد جبران، بعد حلفه اليمين الوزارى، وذلك لثقة القيادة السياسية به واختياره وزيرا للعمل فى الحكومة الجديدة التى كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى الدكتور مصطفى مدبولى بتولى تشكيلها، معبرا عن سعادته لثقة القيادة السياسية في رمز من رموز قطاع البترول، والعمل النقابى المصرى، وهو ما يعكس ثقة القيادة السياسية في قيادات التنظيم النقابي المصرى.

 

اشاد المجلس التنفيذى، بما قام به محمد جبران من خطوات من أجل النهوض بالنقابة العامة للعاملين بالبترول، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والسعى الدائم لمطالب العمال داخل قطاع البترول وجميع القطاعات الأخرى، مؤكدا أن اختيار أحد، كوادر العمل النقابي، واحد أبناء قطاع البترول يصب في صالح قضايا العمل والعمال من خلال التناغم والتنسيق والتعاون الذي تشهده منظومة العمل باطرافها الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال.

 

وتمنى المجلس التنفيذى لنقابة البترول التوفيق لمحمد جبران في مهامه الجديدة خاصة وأنها فترة هامة تشهد مناقشات حول قانون العمل الجديد من خلال الحوار الاجتماعى الذى كان يشارك به جبران ممثلا عن عمال مصر، ويعي جيدا متطلبات العمال في هذه المرحلة وأهمية اصدار قانون متوازن يحقق العدالة بين أطرافه.

 

يذكر أن محمد جبران وزير العمل الجديد، كان يشغل منصب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال.


 







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