رئيس الوزراء يعلن سداد 25% من مستحقات شركات البترول الأجنبية

كتب محمود حسين

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تم تكليف وزير البترول بالاجتماع مع الشركات الأجنبية لسداد باقي المتأخرات، موضحا إنه تم سداد 25% من مستحقات الشركات الأجنبية.