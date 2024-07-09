رئيس الوزراء يعلن سداد 25% من مستحقات شركات البترول الأجنبية

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تم تكليف وزير البترول بالاجتماع مع الشركات الأجنبية لسداد باقي المتأخرات، موضحا إنه تم سداد 25% من مستحقات الشركات الأجنبية.
رئيس الوزراء يعلن سداد 25% من مستحقات شركات البترول الأجنبيةالثلاثاء، 09 يوليو 2024 05:12 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتب محمود حسين
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
رئيس الوزراء: تكلفة لتر السولار على الدولة 20 جنيهًا.. ويباع بـ 10 جنيهاتالثلاثاء، 09 يوليو 2024 04:49 م
مصطفى مدبولى لـ اليوم السابع بعد ما أثير حول وزير التربية والتعليم: اختيار الوزراء يتم وفق الكفاءةالثلاثاء، 09 يوليو 2024 04:49 م
رئيس الوزراء: الدولة بذلت جهدًا كبيرًا على مدار 6 سنوات في تحديث المناهجالثلاثاء، 09 يوليو 2024 04:54 م
أول اجتماع للحكومة الجديدة بعد حلف اليمين الدستوريةالثلاثاء، 09 يوليو 2024 04:57 م
مشاركة