نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس.. رابط موقع وزارة التعليم

كتب: محمود طه حسين

تصدرت نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2024، نتائج محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك وسط ترقب من جانب الطلاب وأولياء الأمور لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024، فمن المقرر أن تكون النتيجة على الرابط التالى من هنا.

وانتهت الخميس 27 يونيو الماضى امتحانات شهادة الدبومات الفنية 2024، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات العملية والمعملية لطلاب الدبلومات الفنية انتهت الخميس 27 يونيو مع استمرار أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل كنترولات الدبلومات الفنية، استعدادا لـ إعلان نتيجة الدبومات الفنية 2024 خلال الأيام المقبلة.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت انطلاق امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية بكافة النوعيات (صناعى – زراعى – تجارى – فندقي) فى كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهنى – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسى الحالى 2023 / 2024، اعتبارا من السبت 25 مايو 2024 للامتحانات التحريرية، كما بدأت الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائى، اعتبارًا من يوم السبت 8 يونيو 2024 وانتهت الخميس الموافق 27 يونيو .