وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بعد تجميع النتيجة

محمود طه حسين

يعتمد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الدبلومات الفنية 2024، خلال الأيام القليلة القادمة بعد تجميع النتيجة وتجهيزها بشكل كامل، حيث سيكون توقيع الوزير على النتيجة بمثابة أول نتيجة يتم اعتمدها من الدكتور محمد عبد اللطيف بعد تقلده منصب الوزير.



وانتهت الخميس 27 يونيو الماضى امتحانات شهادة الدبومات الفنية 2024، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات العملية والمعملية لطلاب الدبلومات الفنية انتهت الخميس 27 يونيو مع استمرار أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل كنترولات الدبلومات الفنية، استعدادا لإعلان نتيجة الدبومات الفنية 2024 خلال الأيام المقبلة.



الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت انطلاق امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية بكافة النوعيات (صناعى – زراعى – تجارى – فندقي) فى كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهنى – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسى الحالى 2023 / 2024، اعتبارا من السبت 25 مايو 2024 للامتحانات التحريرية، كما بدأت الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائى، اعتبارًا من يوم السبت 8 يونيو 2024 وانتهت الخميس الموافق 27 يونيو .