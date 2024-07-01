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نتيجة الدبلومات الفنية 2024.. جار أعمال التصحيح ورصد الدرجات بالكنترولات

الإثنين، 01 يوليو 2024 02:50 م
نتيجة الدبلومات الفنية 2024.. جار أعمال التصحيح ورصد الدرجات بالكنترولات وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن كنترولات الدبلومات الفنية تعمل على الانتهاء من تصحيح كراسات إجابة امتحانات الدبلومات الفنية 2024 ومراجعة ورصد الدرجات، موضحة أنه لم يتم تحديد موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024 حتى الآن، ولكن من المقرر أن تعلن خلال الأيام المقبلة بعد تجهيز النتيجة وتحديد أوائل الدبلومات الفنية 2024 بشكل نهائى.


وانتهت الخميس 27 يونيو الماضى امتحانات شهادة الدبومات الفنية 2024، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات العملية والمعملية لطلاب الدبلومات الفنية انتهت الخميس 27 يونيو مع استمرار أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل كنترولات الدبلومات الفنية، استعدادا لإعلان نتيجة الدبومات الفنية 2024 خلال الأيام المقبلة.


الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت انطلاق امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية بكافة النوعيات (صناعى – زراعى – تجارى – فندقي) فى كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهنى – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسى الحالى 2023 / 2024، اعتبارا من السبت 25 مايو 2024 للامتحانات التحريرية، كما بدأت الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائى، اعتبارًا من يوم السبت 8 يونيو 2024 وانتهت الخميس الموافق 27 يونيو .

 







وزارة التربية والتعليم

نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2024

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024

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