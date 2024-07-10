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نتيجة الدبلومات الفنية 2024.. إعلانها رسميا اليوم

الأربعاء، 10 يوليو 2024 12:51 م
نتيجة الدبلومات الفنية 2024.. إعلانها رسميا اليوم وزارة التربية والتعليم
كتب محمد الأحمدي

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تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2024 اليوم، ومن المقرر أن يكون الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم اعتمد نسب النجاح في الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات و3 سنوات.

وانتهت الخميس 27 يونيو الماضى امتحانات شهادة الدبومات الفنية 2024، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات العملية والمعملية لطلاب الدبلومات الفنية انتهت الخميس 27 يونيو واستمرت أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل كنترولات الدبلومات الفنية، خلال تلك الفترة


الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت انطلاق امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية بكافة النوعيات (صناعى – زراعى – تجارى – فندقي) فى كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهنى – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسى الحالى 2023 / 2024، اعتبارا من السبت 25 مايو 2024 للامتحانات التحريرية، كما بدأت الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائى، اعتبارًا من يوم السبت 8 يونيو 2024 وانتهت الخميس الموافق 27 يونيو .







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