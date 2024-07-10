رابط إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024.. اعرف التفاصيل

محمود طه حسين

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2024، برقم الجلوس على الرابط التالى https://emis.gov.eg/ ، وهذا الرابط هو موقع وزارة التربية والتعليم " مركز المعلومات" .

ويعتمد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2024، لجميع التخصصات زراعى وصناعى وتجارى وفندقى وطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كما سيتم إعلان أوائل الدبلومات الفنية 2024.

وانتهت الخميس 27 يونيو الماضى امتحانات شهادة الدبومات الفنية 2024، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات العملية والمعملية لطلاب الدبلومات الفنية انتهت الخميس 27 يونيو واستمرت أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل كنترولات الدبلومات الفنية، خلال تلك الفترة.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت انطلاق امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية بكافة النوعيات (صناعى – زراعى – تجارى – فندقي) فى كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهنى – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسى الحالى 2023 / 2024، اعتبارا من السبت 25 مايو 2024 للامتحانات التحريرية، كما بدأت الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائى، اعتبارًا من يوم السبت 8 يونيو 2024 وانتهت الخميس الموافق 27 يونيو .