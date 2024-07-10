برنامج عمل الحكومة 2024/ 2027: نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأدوية بنسبة 94%

كتب وليد عبد السلام

كشف برنامج عمل الحكومة خلال الفترة من عام 2024 وحتى 2027 عن الأهداف الاستراتيجية للنظام الصحى المصرى مشيرا إلي أن الهدف الاستراتيجي هو نظام صحي يشمل الجميع على أن تكون أبرز مؤشراته نسبة تغطية الإنتاج المحلى من صناعة الأدوية الاحتياجات السوق 94 % بالإضافة إلى تجديد 530 منشأة صحية بما فيها أقسام الرعاية الحرجة المستهدف .

وتابعت : نستهدف رفع نسبة المنتفعين بخدمات التأمين الصحى ل85% وزيادة صادات مصر من الدواء ل 2 مليار جنية .

وأوضح برنامج عمل الحكومة سعى الدولة المصرية لتوفير خدمات صحية متميزة لجميع المواطنين، وذات جودة عالية. وبتكلفة مناسبة. وذلك من خلال العمل على تنفيذ 4 برامج فرعية تتضمن تقديم خدمات طبية عالية الجودة، وتعزيز الخدمات الوقائية وتحسين الصحة العامة، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرأة والطفل، وتقديم خدمات صيدلانية آمنة وفعالة.