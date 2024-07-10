اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يوليو 2024 06:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أبرز مستهدفات برنامج الحكومة في مجال تنمية القطاع السياحى

الأربعاء، 10 يوليو 2024 05:23 م
أبرز مستهدفات برنامج الحكومة في مجال تنمية القطاع السياحى الحكومة الجديدة
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عرضت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، برنامجها أمام مجلس النواب على مدار الـ 3 سنوات القادمة.

ويتضمن برنامج الحكومة في مجال تنمية القطاع السياحى زيادة الحملات الدعائية والتسويقية لمختلف المنتجات السياحية، والعمل على طرح منتجات جديدة استثمارات لمنتجات مصر السياحية، وتشجيع السياحة العربية، وحث القطاع الخاص على تصميم وطرح برامج تنافسية لتشجيع السياحة خاصة الخليجية

وتتضمن أيضا استمرار التنسيق مع وزارة الطيران المدنى لزيادة حركة الطيران الدولية والمحلية لتحقيق النمو المستهدف، والترويج للفرص الاستثمارية في مجال السياحة والتعاون مع المنظمات الاقليمة والدولية، واستمرار التوسع في مشروعات صيانة وحماية الآثار.







تنمية السياحة

الحكومة

مصطفى مدبولى

برنامج الحكومة

برنامج الحكومة أمام البرلمان




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة