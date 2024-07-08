رئيس الوزراء: نضع خططا لإدخال جميع المحافظات فى منظومة التأمين الصحى الشامل

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إننا دائما ما نتحدث عن قوة مصر الناعمة وتأثيرها الثقافي والحضاري، وهذا الملف يحتاج جهد كبير للغاية الفترة المقبلة لاستعادة قوة مصر الناعمة وتأثيرها داخليا على شبابنا الذين يمثلون الغالبية العظمى من المواطنين، والذين يستحقوا جزء من المحتوي الثقافي من الخارج، وبالتالي من المهم للغاية الفترة المقبلة إعادة جذب فئة الشباب والهوية والحفاظ على الهوية الوطنية، مؤكدا أن محور بناء الإنسان على رأس أولويات الحكومة.

وفي هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز ما جاء في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال لقاء خاص على قناة إكسترا نيوز.

أشكر الرئيس السيسى على تجديد الثقة وتكليفى بتشكيل الحكومة الجديدة

محور بناء الإنسان على رأس أولويات الحكومة

نسعى إلى تحقيق كل طموحات المواطن المصرى فيما يتعلق بمحور بناء الإنسان

قطعنا شوطًا كبيرًا فى حل مشاكل المدارس والمستشفيات والجامعات من خلال طفرة كبيرة فى مجال الإنشاءات

أنشأنا عددًا كبيرًا من الجامعات



نسعى إلى استعادة قوة مصر الناعمة داخليًا وخارجيًا

نسعى إلى جذب الشباب للحفاظ على الهوية المصرية