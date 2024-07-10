المعمل المركزى لبحوث الحشائش: تدريب 150 طالبا وطالبة من كلية الزراعة بسوهاج

كتبت أسماء نصار

انتهى المعمل المركزي لبحوث الحشائش بمحطة بحوث جزيرة شندويل 150 طالب وطالبة من الفرقة الثالثة تخصص إنتاج نباتى والأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة سوهاج، وذلك ضمن برنامج التدريب الميدانى للمعمل.

تأتى هذه الزيارة فى إطار التعاون العلمى بين مركز البحوث الزراعية وفي إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الاراضي علاء فاروق وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وكليات الزراعة بالجامعات المختلفة وأن هذا التدريب يأتى ضمن خطة المعمل لإعداد خريج متميز ملم بالمعلومات العلمية والبحثية الخاصة بالحشائش والتى من شأنها زبادة إنتاجية المحاصيل الزراعية ومواكباً لمتطلبات سوق العمل من خلال تدريبه وتأهيله.

وأشار الدكتور عادل أحمد عمران وكيل المعمل لـ شئون الإرشاد والتدريب إلى أن برنامج التدريب شمل على موضوعات عده أهمها:-

1- تعريف الحشائش وتقسيماتها والأضرار التى تحدثها للحاصلات الزراعية.

2- التوصيات الفنية الخاصة بمبيدات الحشائش المستخدمة فى المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر .

3- الاحتياجات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش .

4- عرض عينات للحشائش الموجودة فى الحقول.

5- تزويد الطلاب بالعديد من النشرات الخاصة التعرف على الحشائش وكيفية مكافحتها.