المركزى للحشائش ينظم دورة تدريبية حول الاستخدام الآمن لمبيدات الحشائش بدمياط

كتبت ـ أسماء نصار

نظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، دورة تدريبية تحت عنوان: الاستخدام الآمن والفعال لمبيدات الحشائش بمديرية الزراعة بدمياط.

وقال الدكتور عبده عبيد مدير المعمل، إن ذلك يأتي بناء علي توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبد العظيم وكيل المركز لشئون الإرشاد والتدريب.

وأشار عبيد إلى أنه تم تنظيم الدورة بالتعاون مع مديرية الزراعة بدمياط، بحضور المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة، لافتا إلى أن الدورة استهدفت توصيل الإرشادات الفنية للمزارعين والخاصة بخسائر الحشائش للمحاصيل المختلفة، وأهم مبيدات الحشائش المستخدمة في المكافحة والاحتياطات الواجب مراعاتها عند استخدام مبيدات الحشائش، مما ينعكس بدوره علي زيادة إنتاجية المحاصيل.

وأضاف أن الدورة تأتي ضمن خطة المعمل خلال الموسم 2022/ 2023 وضمن مجموعة من الدورات التي يقيمها المعمل لتوعية المزارعين، حيث تتناول عددا من الموضوعات أهمها الحشائش وخسائرها على الإنتاج الزراعي في مصر وآلات الرش وكيفية معايرتها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش المبيدات والحشائش المتطفلة وطرق مكافحتها وأهم التوصيات الفنية لمبيدات الحشائش الموصي بها في المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر وجوانب الجسور والمصارف.

وشارك في الدورة 30 متدربا من المهندسين الزراعيين والمزارعين بمديرية الزراعة بدمياط، كما حاضر بها نخبة من الباحثين بالمعمل.